Una adolescente asesinó a puñaladas a su novio de veinte años y huyó tras avisar al 911

La menor, de 16 años, indicó que Santiago Nahuel López Monte se había herido con una reja. El personal del SAME, sin embargo, constató heridas de arma blanca en el costado izquierdo del torso de la víctima.

26 de Noviembre de 2025 14:42hs

Un joven de 20 años fue asesinado con arma blanca en una vivienda de Remedios de Escalada, partido de Lanús. El hecho ocurrió durante la madrugada de este miércoles. La víctima fue identificada como Santiago Nahuel López Monte. La policía y el personal médico hallaron al joven sin vida en el domicilio. La principal sospechosa es su novia, una adolescente de 16 años.

La menor llamó al servicio de emergencia 911. Ella denunció un supuesto accidente. La adolescente indicó que López Monte se había herido con una reja. El personal del SAME, sin embargo, constató heridas de arma blanca en el costado izquierdo del torso de la víctima. El equipo médico descartó la versión del incidente doméstico.

La adolescente mostró interés por el traslado de su pareja. Posteriormente, la joven abandonó el lugar en un descuido de los agentes, y continúa prófuga. Familiares del fallecido afirmaron haber advertido episodios de violencia previos por parte de la fugitiva. Miguel, hermano de la víctima, sostuvo que la adolescente sustrajo el teléfono del joven asesinado. El hermano también denunció una presunta asistencia de la familia de la menor para facilitar su huida de la escena.

El caso quedó bajo la órbita de la UFI N.º 8 de Lanús. El fiscal titular dispuso preservar la vivienda para realizar pericias. También ordenó la toma de testimonios y el relevamiento de cámaras de seguridad. Las autoridades mantienen activa la búsqueda de la adolescente de 16 años. Ella es la única persona señalada como sospechosa del homicidio de López Monte.