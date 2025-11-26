Treinta y seis muertos, decenas de heridos y cientos de desaparecidos por un incendio un complejo de rascacielos

El fuego comenzó en el andamiaje de bambú de un complejo en remodelación llamado Wang Fuk Court, donde viven unas 4.000 personas. El incendio se propagó rápidamente, atrapando a varios residentes.

26 de Noviembre de 2025 16:00hs

Un incendio de gran alcance afectó el distrito de Tai Po, en el norte de Hong Kong, dejando 36 personas fallecidas y numerosos heridos, según informó la autoridad local. El jefe ejecutivo John Lee detalló que hay 279 personas desaparecidas, 29 hospitalizadas y siete en estado crítico. Entre los muertos se encontraba un bombero de 37 años que murió tras ser trasladado al hospital con quemaduras en el rostro.

El fuego comenzó en el andamiaje de bambú de un complejo en remodelación llamado Wang Fuk Court, donde viven unas 4.000 personas. El incendio se propagó rápidamente, atrapando a varios residentes en el interior de los edificios. La emergencia inicialmente fue clasificada con alarma nivel 1, pero en pocos minutos escaló a nivel 4 debido a la rapidez y la intensidad del humo.

Más de 760 bomberos, 58 ambulancias y 400 policías trabajan en la zona. Derek Armstrong Chan, subdirector de Bomberos, informó que los escombros y los andamios colapsan, aumentando el riesgo para el personal. Además, la elevada temperatura dentro del edificio dificulta las tareas de extinción y rescate.

La Policía confirmó que personas permanecen atrapadas dentro de los tres edificios siniestrados. Imágenes en redes sociales mostraron humo denso y partes del andamiaje derrumbándose. Vecinos salieron a las calles cubriéndose el rostro para evitar el contacto con el humo.