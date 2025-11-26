Se publicó el cronograma de los cuartos de final del 'Torneo Clausura 2025'

El reglamento establece un tiempo suplementario en caso de empate. Si la paridad persiste, la clasificación se definirá mediante tiros desde el punto penal, según el artículo 111 del Reglamento General de AFA.

La Liga Profesional anunció este miércoles el cronograma de los cuartos de final del Torneo Clausura 2025. Los partidos se jugarán entre el 29 de noviembre y el 1° de diciembre. Cada cruce se disputará en el estadio del equipo que haya finalizado mejor posicionado en la fase regular. El reglamento establece un tiempo suplementario en caso de empate. Si la paridad persiste, la clasificación se definirá mediante tiros desde el punto penal, según el artículo 111 del Reglamento General de AFA.

La agenda de partidos iniciará el sábado 29 de noviembre. El primer encuentro está programado a las 21:30 horas. Jugarán Central Córdoba, clasificado como cuarto de la Zona A, contra Estudiantes de La Plata, que finalizó octavo. El domingo 30 de noviembre se disputará un único partido. Boca Juniors recibirá a Argentinos Juniors en la Bombonera a partir de las 18:30 horas.

La programación continuará el lunes 1° de diciembre con dos partidos. A las 17:00 horas se enfrentarán Barracas Central y Gimnasia. El último cruce de cuartos de final será a las 21:30 horas. Racing Club, que eliminó a River Plate, se medirá contra el ganador del encuentro pendiente entre Lanús y Tigre. El duelo entre Lanús y Tigre se jugará este miércoles por la noche.

Con el anuncio, la Liga Profesional estableció el cuadro definitivo del torneo. Una llave de semifinales agrupa a Boca, Argentinos, Racing y el equipo que clasifique entre Lanús o Tigre. La llave opuesta estará integrada por Estudiantes, Central Córdoba, Gimnasia y Barracas. Las semifinales del Clausura se disputarán el fin de semana del 6 y 7 de diciembre. La final del campeonato fue programada para el sábado 13 de diciembre.