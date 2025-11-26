Robaron dos cajas fuertes de la Mutual de Camioneros en La Plata

El robo fue descubierto el martes por la mañana, cuando el sereno encontró desorden en una oficina. La alarma de seguridad había sido desactivada y no se registraron señales de violencia en los accesos, pese a que una de las cajas pesa más de ochenta kilos.

Dos cajas fuertes de hierro fueron robadas durante el fin de semana largo en la sede de la Asociación de Ayuda Mutua de Choferes Camioneros en La Plata. El robo fue descubierto el martes por la mañana, cuando el sereno encontró desorden en una oficina. La alarma de seguridad había sido desactivada y no se registraron señales de violencia en los accesos.

Las cajas contenían documentación importante, como cheques y actas firmadas ante organismos estatales. El peso estimado de una de las cajas es de 80 kilos, lo que dificultaría su traslado sin ayuda. La policía y la fiscalía investigan si el robo fue planificado por alguien con conocimiento interno y acceso restringido a las llaves del lugar.

El lugar también funciona como filial de la Obra Social de Choferes de Camiones. Se realizan pericias y un relevamiento de cámaras en la zona, además de la toma de declaraciones a testigos y vecinos para esclarecer el caso.

La fiscalía 3 de La Plata lidera la investigación con la hipótesis de que alguien cercano al sindicato pudo haber facilitado el robo, dado el modo en que se desactivaron las alarmas y el conocimiento del interior del edificio requerido para el traslado de las cajas fuertes.