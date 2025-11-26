Los principales Parques Nacionales recibieron más de 100 mil visitantes

Esta cifra destaca el valor del turismo de naturaleza como motor económico y cultural para el desarrollo sostenible del país. Este aumento sostenido reafirma el posicionamiento de los parques nacionales como atractivos turísticos reconocidos tanto a nivel nacional como internacional, y del valor del turismo de naturaleza como motor económico y cultural para el desarrollo sostenible de la Argentina.

26 de Noviembre de 2025 15:25hs

Por Ricardo Seronero

Durante el pasado fin de semana largo que se extendió del viernes 21 al lunes 24 de noviembre, por la conmemoración del Día de la Soberanía Nacional, las principales áreas protegidas nacionales registraron más de 100 mil visitantes, lo que representa un crecimiento promedio del 20% en comparación con el mismo feriado del año pasado.

Los tres más visitados del sistema fueron el Parque Nacional Iguazú, en Misiones, que recibió a 25 mil turistas en el Área Cataratas; el Parque Nacional Los Glaciares, en Santa Cruz, con 15 mil visitantes registrados en los cobros de acceso y el Parque Nacional Nahuel Huapi (Rio Negro y Neuquén) con 7.600 ingresos registrados sólo en las excursiones náuticas que parten desde Puerto Pañuelo.

Este aumento sostenido reafirma el posicionamiento de los parques nacionales como atractivos turísticos reconocidos tanto a nivel nacional como internacional, y del valor del turismo de naturaleza como motor económico y cultural para el desarrollo sostenible de la Argentina.

Desde la APN se destacó que este escenario de crecimiento es un claro indicador del compromiso del sector público y privado con el cuidado, la accesibilidad y la promoción del patrimonio natural del país.



