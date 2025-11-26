La Unión Europea extendió hasta fin de 2026 la exigencia antidesforestación contra la carne y la soja argentinas

En Argentina, el sector agropecuario mantiene preocupación porque el país sigue clasificado como de “riesgo estándar” en deforestación.

26 de Noviembre de 2025 16:14hs

El Parlamento Europeo decidió extender un año más la entrada en vigencia de su normativa antideforestación, afectando a exportadores argentinos de carne vacuna y soja. La nueva fecha límite quedó fijada para el 30 de diciembre de 2026 para grandes empresas, mientras que las firmas pequeñas deberán cumplir a partir del 30 de junio de 2027. La resolución fue aprobada con 402 votos a favor, 250 en contra y 8 abstenciones.

La Comisión Europea reconoció que el sistema informático para cargar y verificar las declaraciones de diligencia debida presenta dificultades operativas debido al mayor volumen de operaciones. Esto motivó el cambio de cronograma para asegurar una mejor adaptación antes de la implementación definitiva.

Como parte de las modificaciones, solo las empresas que introduzcan un producto por primera vez al mercado comunitario deberán presentar la declaración de diligencia debida. Los operadores posteriores a la primera introducción quedan exceptuados. Además, las pequeñas compañías tendrán una declaración simplificada, reduciendo las exigencias para este sector.

En Argentina, el sector agropecuario mantiene preocupación porque el país sigue clasificado como de “riesgo estándar” en deforestación. Esta categoría demanda mayores controles, información detallada y la obligación de demostrar que las zonas productoras no han sufrido deforestación desde 2020.