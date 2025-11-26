La Misión Comercial Inversa en Argentina convocó a 24 operadores de 8 países

El secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, participó en la jornada de capacitación y networking realizada en el marco de la Misión Comercial Inversa en Argentina, la que convocó a 24 operadores de Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, México, Paraguay, República Dominicana y Uruguay en un hotel porteño. Scioli aseguró que aumentar el turismo receptivo es "nuestro mayor desafío" y afirmó “Argentina es un destino valioso en donde se respira libertad de elegir y de circular por todo el territorio”.

26 de Noviembre de 2025 15:24hs

Por Ricardo Seronero

El funcionario nacional afirmó que “el presidente Milei definió al turismo como una actividad estratégica en materia de recuperación económica e implementó políticas como la de cielos abiertos y la desregulación del mercado”. “Las principales cadenas del mundo están ampliando su oferta de hoteles en distintas provincias argentinas, como la Cadena Meliá”, agregó.

Además, Scioli les pidió a los operadores que promocionen Argentina como un destino seguro, con estabilidad económica”, porque el país “es un destino valioso en donde se respira libertad de elegir y de circular por todo el territorio”. Puntualizó que el gran desafío “es aumentar el turismo receptivo, que es la prioridad de nuestro plan de trabajo”, y remarcó: “Debemos priorizar a las agencias de viaje, las compañías aéreas, la hotelería y la gastronomía”.

El secretario también destacó los resultados del último fin de semana largo, que tuvo “más de 80 % de ocupación” y aseguró que “el calendario del año próximo será muy intenso en actividades turísticas y eventos deportivos”. “Vamos a tener presencia en todas las ferias internacionales de turismo”, finalizó.

La presidenta de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), Laura Teruel, formó parte del encuentro y expresó: “En nombre de la cámara, estamos muy felices de recibir a estos ocho países en este encuentro”. “Casi 200 empresas van a recorrer nuestra Argentina”, resaltó.

El evento tiene como eje los destinos de Buenos Aires, San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Bariloche y Mendoza. En el espacio se llevan a cabo capacitaciones y rondas de negocios con agencias, operadores y prestadores de los circuitos mencionados, así como también tours para dar a conocer la oferta turística del país.

La Misión Comercial Inversa, que continuará hasta el 2 de diciembre, está organizada por el Instituto Nacional de Promoción Turística y coordinada con la Cámara Argentina de Turismo, el Consejo Federal de Turismo y los destinos participantes.

En la jornada también estuvieron presentes la secretaria ejecutiva del Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur), Ana García Allievi; y el secretario ejecutivo de la CAT, Horacio Reppucci.

Escucha Sentí Argentina todos los sábados de 12 a 15 hs por AM 590 Radio Continental.

Seguinos IG: @sentiargentinaok

Reviví los programas aquí: https://www.youtube.com/user/SENTIARGENTINA/featured