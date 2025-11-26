Iberia celebra el Black Friday con vuelos de Buenos Aires a España desde $1,8 millones

La campaña, que estará activa hasta el domingo, cuenta con un acceso exclusivo para clientes registrados en iberia.com . El resto de los clientes podrán hacerlo a partir de hoy miércoles. El período de vuelos con oferta abarca desde el 12 de enero al 31 de mayo de 2026. Quienes posean Iberia Club pueden además adquirir vuelos con Avios con hasta un 60% de descuento.

26 de Noviembre de 2025 15:27hs

Por Ricardo Seronero

Iberia lanzó su campaña de ofertas con motivo del Black Friday, con vuelos desde 1.811.300 pesos argentinos a España y a Europa.

Hasta el próximo domingo, la aerolínea ofrece billetes a decenas de destinos a precios más económicos, para volar entre el 12 de enero y el 31 de mayo de 2026.

Los clientes que quieran aprovechar esta promoción encontrarán trayectos de ida y vuelta en clase Economy de Buenos Aires a Madrid desde 1.811.300 pesos argentinos y a Barcelona desde 1.929.000 pesos argentinos.

Si la intención es seguir más allá de España y dirigirse a otros países europeos, los precios se mantienen igualmente imbatibles con la posibilidad de volar de Buenos Aires a Lisboa desde 1.833.900 pesos argentinos; a Milán a partir de 1.838.600 pesos argentinos o a Zúrich por 1.859.100.

Además, para ofrecer las máximas opciones de viaje para los clientes, Iberia también ha incluido en la promoción la opción de reservar asientos en la cabina Turista Premium, que proporciona una experiencia diferenciada, con espacios más amplios y cómodos, embarque prioritario y una experiencia gastronómica de calidad.

En este caso, los argentinos podrán disfrutar de vuelos en esta cabina saliendo de Buenos Aires para viajar a Madrid por menos de tres millones de pesos (2.935.800) ida y vuelta; desde 3.012.700 a Roma o a partir de 3.027.600 a Bruselas, entre otras muchas opciones.

Las ofertas del Black Friday de Iberia estarán disponibles de manera exclusiva para los clientes registrados en iberia.com y, para el resto, a partir de hoy miércoles.

60% de descuento en Avios

Los clientes Iberia Club, el programa de fidelización de la compañía, también pueden aprovechar este Black Friday para adquirir sus billetes con Avios con hasta un 60 % de descuento. Esta promoción permite volar desde el 24 de noviembre de 2025 al 25 de marzo de 2026 y está disponible para más de 70 destinos del Grupo Iberia (Iberia, Iberia Express e Iberia Regional Air Nostrum), excluido el Puente Aéreo.

Tres vuelos diarios para aprovechar la oportunidad

Iberia tiene tres vuelos al día para conectar Buenos Aires con Madrid. Esto permite transportar, cada día, a más de 2.000 personas entre la capital de Argentina y la española, lo que se traduce en más de 770.000 asientos disponibles a lo largo del año. La ruta se opera, sobre todo, con nuestro A350, un avión más grande y eficiente con un consumo de combustible hasta un 35% menor.

