Hirieron a balazos a dos miembros de la Guardia Nacional de EE. UU.

26 de Noviembre de 2025 17:54hs

La Casa Blanca fue puesta en estado de alerta y aislamiento tras un tiroteo en el que dos miembros de la Guardia Nacional resultaron heridos. El incidente ocurrió en la esquina de las calles 17 y I NW, a pocas cuadras de la residencia presidencial en Washington D.C. Un sospechoso fue detenido por la policía local.

El presidente Donald Trump no estaba en la residencia al momento del tiroteo, ya que viajó el martes a su casa en Mar-a-Lago, Florida, para el fin de semana largo de Acción de Gracias. La secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, informó que están trabajando con las autoridades locales para obtener más datos sobre el caso.

La policía confirmó que uno de los guardias heridos está en condición crítica, mientras que tres víctimas fueron transportadas al hospital. La zona alrededor de la Casa Blanca fue acordonada, y las autoridades mantienen un despliegue policial intenso para asegurar el área.

El despliegue de la Guardia Nacional en Washington D.C. comenzó el 11 de agosto de 2025, cuando Trump firmó una orden ejecutiva declarando emergencia por crimen en la ciudad. Originalmente previsto como recurso temporal, el despliegue ha sido extendido y se mantendrá al menos hasta el 28 de febrero de 2026.