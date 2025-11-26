Exportaciones apícolas: alcanzaron el mayor volumen de los últimos 7 años

Argentina ocupa la 5° posición como productor y es el 4° exportador mundial de miel

Durante los primeros ocho meses de 2025, las exportaciones del complejo apícola (incluye miel, cera, polen, material vivo) tuvieron el mayor volumen exportado de los últimos siete años, alcanzando las 60.622 toneladas, con un incremento cercano al 5% respecto al mismo período de 2024, de acuerdo a datos del INDEC.

Entre los productos comercializados se destacan, con el mayor nivel de crecimiento, la Cera de abejas con un 52,9%, seguido por las abejas (material vivo), con el 21%.

A su vez, el valor de las exportaciones se incrementó un 13,2%, alcanzando los 143 millones de dólares. El crecimiento interanual del complejo se explicó casi en su totalidad por las ventas de Miel, que concentró el 94% del total.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación informó que el aumento del monto total de las exportaciones estuvo impulsado principalmente por una mejora en los precios internacionales, que registraron una variación positiva de 8,6%, ubicándose en 2.360 USD/Tn.

En cuanto a los destinos de venta, los principales se concentran en Estados Unidos y Alemania que representan más del 75% del total y le siguen España, Japón, Países Bajos, Suiza, Bélgica, Italia, Reino Unido, entre otros. Se destaca el regreso de Italia como destino de exportación tras dos años de frenar sus compras.

Respecto del material vivo, Argentina es un país muy reconocido por la genética de sus abejas fruto del trabajo de mejoramiento realizado por el INTA junto con el sector privado a través de las cabañas apícolas. Según los datos de SENASA en 2025 se exportaron 34.218 abejas reinas a Dinamarca, España, Líbano, Francia e Italia. Por su parte, la cera se exportó principalmente a Estados Unidos.

La apicultura es una cadena ubicada en casi todas las provincias del país. En 2025 según los datos del RENAPA (Registro de Productores Apícolas) que administra la Secretaría, el número de productores se incrementó en un 5% alcanzando los 22.330, que trabajan 4,2 millones de colmenas. Más del 90% de la producción se destina a la exportación.