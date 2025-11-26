El Gobierno autorizó a China Eastern Airlines a operar Buenos Aires - Shanghai: será el vuelo comercial más largo del mundo

La duración del viaje será de aproximadamente 25 horas y 30 minutos, con una escala técnica y comercial en Auckland, Nueva Zelanda, donde el avión permanecerá dos horas antes de continuar rumbo a Buenos Aires.

26 de Noviembre de 2025 15:05hs

El Gobierno autorizó a China Eastern Airlines a operar la ruta que conecta Buenos Aires con Shanghái, convirtiéndola en el vuelo comercial más largo del mundo. La medida fue oficializada este miércoles mediante la Disposición 42/2025, publicada en el Boletín Oficial. Esta autorización permite a la empresa explotar servicios regulares de pasajeros y carga entre ambos países.

La operación incluye vuelos desde China hacia Argentina con escalas intermedias, conforme al acuerdo bilateral vigente entre los dos países. La ANAC emitió un dictamen favorable para la empresa, que cumplió con todos los requisitos legales y administrativos. La autorización fue concedida por el subsecretario de Transporte Aéreo del ministerio de Economía, Hernán Adrián Gómez.

El servicio comenzará el 4 de diciembre con vuelos desde Shanghái dos veces por semana, los lunes y los jueves a las 2 a.m., hora local. La duración del viaje será de aproximadamente 25 horas y 30 minutos, con una escala técnica y comercial en Auckland, Nueva Zelanda, donde el avión permanecerá dos horas antes de continuar rumbo a Buenos Aires. La llegada está prevista para las 4:30 p.m.

El lanzamiento de esta ruta representa la primera conexión aérea regular entre Argentina y China. Los pasajes ya están a la venta, con precios que oscilan entre USD 1.746 y USD 1.983 por tramo. En septiembre pasado, directivos de China Eastern Airlines visitaron el aeropuerto de Ezeiza para coordinar aspectos operativos previos al inicio de la nueva ruta.