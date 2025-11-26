El consumo volvió a caer en la estimación interanual de septiembre

Las ventas bajaron un 13,1% interanual en los mayoristas, un 3,4% en los centros de compras y un 0,8% en los supermercados.

26 de Noviembre de 2025 16:59hs

El consumo mostró una nueva caída en septiembre, con ventas que bajaron un 13,1% interanual en los mayoristas, un 3,4% en los centros de compras y un 0,8% en los supermercados, según datos del INDEC. El índice de ventas totales a precios constantes en supermercados disminuyó un 0,2% respecto a agosto, mientras que la serie tendencia-ciclo registró una baja del 0,4%.

Las ventas totales a precios corrientes en supermercados durante septiembre alcanzaron $1.962.363 millones, un aumento del 23,8% sobre el mismo mes del año anterior. Los sectores con mayores incrementos en ventas fueron indumentaria, calzado y textiles para el hogar (53,4%), carnes (45,2%), alimentos preparados y rotisería (35,2%) y otros (34,8%).

En cuanto a los medios de pago, las ventas con efectivo representaron $318.445,65 millones, el 16,2% del total, con un aumento del 17,5% respecto a septiembre de 2024. Las operaciones con tarjeta de débito sumaron $517.529,39 millones (26,4% del total) y crecieron 21,6%, mientras que las realizadas con tarjeta de crédito alcanzaron $865.406,51 millones (44,1% del total) con un aumento del 20,5%. Otros medios de pago registraron $260.981,44 millones, el 13,3% y crecieron 53,2%.

En los autoservicios mayoristas, el índice de ventas a precios constantes cayó un 13,1% respecto al mes anterior. El acumulado enero-septiembre de 2025 muestra una disminución del 7,4% frente al mismo período de 2024.