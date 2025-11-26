Denuncian al menos 8 casos de mala praxis en la Nueva Maternidad de Córdoba

El fiscal Ernesto de Aragón dispuso un allanamiento en la Maternidad Provincial para secuestrar historias clínicas y documentación médica. Se investigan tres casos adicionales de este año, más otra denuncia del año anterior.

Una mujer denunció mala praxis que habría causado la muerte de su bebé recién nacida en el Hospital Nueva Maternidad de Córdoba, sumándose al menos siete acusaciones similares en el mismo centro de salud. El caso más difundido es el de Evelin Medina, quien acudió al hospital el 10 de noviembre para un control y se le indicó volver el 14 para que se indujera el parto.

Medina relató que tras recibir medicaciones se durmió y al despertar le comunicaron que debía someterse a una cesárea al día siguiente. Entró al quirófano a las 13:30 y su bebé nació a las 14:50. Indicó que el quirófano no estaba preparado y que la doctora instruía a los practicantes durante la intervención. El bebé nació sin signos vitales, lo que motivó la denuncia en la Fiscalía de Instrucción del Distrito 1, Turno 4, con la causa caratulada como “muerte de etiología dudosa”.

En otros casos similares, Alcira y Marcelo Ramallo perdieron a su hija Azul, que falleció tras una cesárea que le realizaron a la joven en septiembre. La víctima tenía 21 años y murió pocas horas después de la operación; su bebé sobrevivió. Los familiares esperan explicaciones sobre lo ocurrido durante la cesárea.

El fiscal Ernesto de Aragón dispuso un allanamiento en la Maternidad Provincial para secuestrar historias clínicas y documentación médica. Actualmente se investigan tres casos adicionales de este año, que involucran dos bebés y una madre, más otra denuncia del año anterior.