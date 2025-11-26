Proyectan una producción mundial de cebada cercana a los 150 millones de toneladas para 2025/26

Cebada: ¿cuáles son las perspectivas de producción y mercados a nivel global? Nuevas estimaciones globales proyectan una producción mundial de cebada cercana a los 150 millones de toneladas para 2025/26, mientras que las cosechas del Hemisferio Norte fueron muy buenas y el Hemisferio Sur avanza con perspectivas positivas en volumen y calidad. La abundante oferta global mantiene estables los precios y reduce las primas de cebada cervecera frente a la forrajera. Así lo detalló el ingeniero agrónomo Mario Cattáneo, especialista en el cultivo de cebada.