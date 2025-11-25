Volvió a reducirse la faena de hacienda vacuna

En octubre, experimentó por cuarto mes consecutivo y octava vez en el año, una baja respecto de la del mismo mes de 2024

20 de Noviembre de 2025 13:00hs

En octubre la faena de hacienda vacuna experimentó por cuarto mes consecutivo y octava vez en el año, una baja respecto de la del mismo mes de 2024; en línea con la menor zafra de terneros que generó la prolongada sequía de los años anteriores, y la liquidación de hembras que alcanzó un pico muy elevado entre los segundos trimestres de 2024 y 2025. No obstante, el impacto que todo esto está teniendo en los valores de los animales en pie, conforme avanza el año el ratio faena de hembras-faena total se mantiene muy elevado y bien por encima del intervalo compatible con el sostenimiento del rodeo vacuno, señala en su informe económico la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA).

La faena alcanzó a un total de 1,2 millones de animales en el décimo mes de 2025, lo que implicó una mejora de 2,3% con relación a septiembre, aunque al compararla con octubre de 2024, se verificó una nueva caída, de 6,4%, la cuarta consecutiva y la octava en diez meses. En el mismo mes de 2024 ocupó el puesto Nº 5.

En total se faenaron 628,2 mil machos en octubre, es decir 6,8% menos que doce meses atrás. En la comparación interanual se observaron bajas en todas las categorías. En el caso de los novillitos, la caída llegó a 6,3% anual y en el caso de los novillos fue de 11,4% anual. En tanto, en el caso de los toros, la faena cayó 2,6% anual.

Lo mismo ocurrió con la faena de hembras entre octubre de 2024 y 2025, pero con menor intensidad. Se faenó un total de 572,8 mil cabezas en el período analizado y la contracción interanual fue de 5,9% anual. Se faenaron 5,6% menos de vaquillonas y 6,5% menos de vacas.

Como consecuencia de todo esto, detalla el informe de CICCRA, en el décimo mes del año la participación de las hembras en la faena total ascendió a 47,7%, ubicándose 0,2 puntos porcentuales por encima del registro de octubre del año pasado. Conforme avanza el año el ratio faena de hembra - faena total se mantiene muy elevado y bien por encima del intervalo compatible con el sostenimiento del rodeo vacuno.

En cuanto a los primeros diez meses de 2025, la industria faenó un total de 11,4 millones de cabezas de hacienda vacuna. La comparación interanual mostró una caída de 1,2% (-136,7 mil cabezas). En una perspectiva ‘histórica’, la actividad sectorial ocupó el puesto Nº 14 entre los últimos cuarenta y seis años, al tiempo que resultó 5,1% mayor al promedio de los primeros diez meses de 1980 a 2024.

En la comparación interanual se observaron mayores faenas de novillos y de vaquillonas (5,3% y 3,0% anual, respectivamente). A la inversa, las faenas de vacas y toros cayeron 9,2% y 7,5% anual, y la de novillitos hizo lo propio en 1,0% anual.