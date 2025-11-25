Ucrania aceptó 'en general' el plan de paz de Trump, según funcionarios estadounidenses 'off the record'

Ni el Gobierno ucraniano ni el ruso han emitido declaraciones públicas al respecto. El borrador de Trump incluía concesiones territoriales y recortes militares para Ucrania, considerados catastróficos para las aspiraciones de la nación invadida hace cuatro años.

25 de Noviembre de 2025 14:33hs

Tras una noche de bombardeos que dejó varios muertos en su territorio, Ucrania aceptó el marco de un acuerdo de paz negociado por Donald Trump. Esta aceptación marca un posible punto de inflexión después de casi cuatro años de conflicto. Kiev dio su aprobación a una versión revisada del plan durante una reunión reciente en Abu Dhabi. Altos cargos estadounidenses y una delegación ucraniana participaron en ese encuentro.

La presencia de representantes rusos en Abu Dhabi intensificó los rumores de contactos indirectos. Sin embargo, no existe confirmación de una reunión conjunta entre Moscú y Kiev. Ni el Kremlin ni la Presidencia ucraniana han emitido declaraciones públicas al respecto. Se mantiene cautela oficial ante las informaciones filtradas a la prensa.

Un funcionario estadounidense anónimo indicó que solo restan "detalles menores por cerrar". Otra fuente ucraniana, citada por Reuters, aseguró que Kiev respalda "la esencia del marco" discutido previamente en Ginebra. Esta fuente añadió que los puntos más sensibles del plan serán gestionados directamente por Volodímir Zelenski y Donald Trump.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, manifestó que Moscú no tiene "nada que comentar" por el momento. Peskov declaró que Rusia sigue las publicaciones mediáticas y espera información oficial. El avance se produce bajo fuerte presión internacional para que Ucrania acepte un compromiso con Rusia. Informaciones previas señalaron que un borrador de 28 puntos, que incluía concesiones territoriales y recortes militares para Ucrania, ya había sido intercambiado entre Washington y Moscú.