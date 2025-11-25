Torres: "en la COP30, las charlas entre privados fueron mucho más rápido que los acuerdos entre países”

El titular de AAPRESID participó de la la COP30 en Brasil, donde se procuraron acuerdos para revertir el calentamiento global y fortalecer la ambición climática.

27 de Noviembre de 2025 13:00hs

El titular de AAPRESID, Marcelo Torres, participó de la la COP30 en Belém, Brasil, donde se procuraron acuerdos para revertir el calentamiento global y fortalecer la ambición climática.

Al término del encuentro, Torres, consideró que "en la COP30, las charlas entre privados fueron mucho más rápido que los acuerdos entre países”.

El encuentro se desarrolló, coincidiendo con el décimo aniversario del histórico Acuerdo de París, y fue el escenario para la presentación de una nueva ronda de Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC), de gran relevancia para impulsar la ambición climática a nivel mundial y consolidar el legado de una senda de treinta cumbres.