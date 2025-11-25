Noviembre "se despedirá con lluvias y tormentas fuertes a severas en el centro y norte del país"

Así lo anticipó el especialista Christian Garavaglia, de Meteored Argentina

25 de Noviembre de 2025 11:16hs

"En Las próximas 48 horas persistirá el tiempo caluroso e inestable sobre las provincias del noroeste y oeste de Argentina, y también la región sur pampeana al límite con el norte de la Patagonia, sectores donde las temperaturas máximas se ubicarán en el rango de 35 a 40 °C, en tanto que serán mucho más moderadas hacia el este y noreste de la Argentina", anticipó el especialista de Meteored, Christian Garavaglia.

Agregó que "este miércoles, tormentas aisladas se extenderán hacia el este, afectando sectores de Mendoza, San Luis, sierras de Córdoba, Tucumán, Salta y Jujuy".

Pronosticó, además, que el calor "empezará a moderarse en el centro de Argentina y Cuyo el jueves, como consecuencia del ingreso de un sistema de altas presiones en la Patagonia, lo que favorecerá la rotación del viento al este en la franja central de Argentina". En tanto, el núcleo del calor intenso se mantendrá sobre las provincias del norte. En la tarde y noche del jueves, algunas lluvias y tormentas aisladas avanzarán sobre la región central de Argentina, afectando en forma parcial a Córdoba, sur de Santa Fe, y el este de Buenos Aires, acercándose probablemente bastante al AMBA al cerrar el día.

¿Qué se espera para el fin de semana?

Al finalizar el viernes, las lluvias y tormentas "se irán generalizando e intensificando sobre el centro-oeste de Argentina, para luego desplazarse hacia las provincias centrales y posteriormente el Litoral del país durante todo el sábado", destacó Garavaglia, quien subrayó que "noviembre se despedirá con lluvias y tormentas de características fuertes a severas en sectores del centro y norte del país, presentando además acumulados de precipitación que podrían ser significativos".