La preferida de los argentinos: milanesa de pollo

El 99% de los encuestados por el Centro de Información Nutricional de la Carne de Pollo (CINCAP) indicó que esa es la preparación más consumida en base a carne aviar

21 de Noviembre de 2025 05:00hs

“Se ha revelado una clara preferencia del consumidor argentino: ninguna parte del pollo supera en popularidad a la milanesa de pollo”, informó el Centro de Información Nutricional de la Carne de Pollo (CINCAP), en base al estudio cuali-cuantitativo realizado por el Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA) sobre las creencias y hábitos de consumo de carne de pollo en Argentina. “Este plato demuestra una gran presencia en la mesa de los argentinos, siendo consumido, preparado, y elegido tanto dentro como fuera del hogar”, puntualiza el informe.

El estudio, realizado sobre una base de 1.000 encuestas, detalla que el 99% de los consumidores refirió elegir la milanesa como el plato con pollo más consumido; el 52% de estos consumidores indicaron consumirlas entre 1 y 3 veces por semana; y un 14% las consume entre 4 y 6 veces por semana, en tanto que un 5% lo hace a diario o casi a diario.

En cuanto a la preparación en el hogar, la milanesa de pollo es la opción líder, mencionada por el 86% de los encuestados. En segundo lugar, se ubicó el pollo al horno, con un 72% de menciones; en tanto que respecto al consumo fuera del hogar, la carne aviar es elegida por casi 4 de cada 10 personas (39%). En este contexto, las milanesas resultaron ser también la opción con mayor nivel de elección.

El estudio de CINCAP también identificó distintos perfiles actitudinales con respecto al consumo de carne aviar (que hoy se ubica en unos 47 kg promedio por habitante/año). La milanesa de pollo es elegida de forma transversal por diversos grupos, incluyendo los “familieros” (17%), que son quienes la eligen prioritariamente y optan por más pollo al comer afuera; los “prácticos” (22%), que son quienes han aumentado su consumo de pollo en el último año, favoreciendo opciones como las milanesas y las formitas de pollo; los “cocineros simples (21%), que prefieren elaborarlas en lugar de comprarlas ya preparadas; los “ahorradores” (19%), que son principalmente mujeres, quienes preparan mayormente milanesas y guisos con carne aviar.