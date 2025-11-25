La adolescencia cerebral se extiende hasta los 32 años

En un estudio sobre un universo de cuatro mil personas de hasta noventa años, científicos de la Universidad de Cambridge determinaron que el cerebro humano atraviesa cinco fases vitales a los 9, 32, 66 y 83 años.

Científicos determinaron que el cerebro humano atraviesa cinco fases vitales. Identificaron puntos de inflexión clave a los 9, 32, 66 y 83 años. Los hallazgos provienen de un estudio realizado con aproximadamente 4.000 personas. Los participantes tenían hasta 90 años.

El estudio se basó en escaneos cerebrales que mostraron las conexiones neuronales. Investigadores de la Universidad de Cambridge, Inglaterra, lideraron el trabajo. Demostraron que la fase de adolescencia cerebral se extiende hasta los 32 años. A esa edad se alcanza el máximo potencial.

La investigación establece que el patrón de cambio cerebral no es uniforme a lo largo de la vida. El cerebro constantemente se reconfigura. Fortalece y debilita conexiones de manera fluctuante, según Alexa Mousley, de la Universidad de Cambridge. Estos resultados podrían ayudar a comprender las variaciones de riesgo de demencia y trastornos mentales a lo largo del ciclo vital.

Las cinco fases cerebrales establecidas son las siguientes: Infancia, desde el nacimiento hasta los 9 años; Adolescencia, de los 9 a los 32 años; Edad Adulta, de los 32 a los 66 años; Envejecimiento Temprano, de los 66 a los 83 años; y Envejecimiento Tardío, desde los 83 años en adelante.