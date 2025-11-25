La actividad económica registró un repunte de 0,5% en septiembre

Trece sectores de actividad mostraron aumentos interanuales en septiembre, en el contexto de una suba del 5%. Se destacaron Pesca con 58,2% e Intermediación Financiera con 39,7%.

25 de Noviembre de 2025 16:30hs

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró un incremento de 5,0% interanual en septiembre. El indicador también mostró una suba de 0,5% respecto de agosto, según la medición desestacionalizada del INDEC. Con este registro, la actividad acumula un alza de 5,2% en lo que va del año. Trece sectores de actividad mostraron aumentos interanuales en septiembre. Se destacaron Pesca con 58,2% e Intermediación Financiera con 39,7%.

Solo dos sectores registraron caídas en la comparación anual: Industria Manufacturera con -1% y Administración Pública con -0,7%. La Construcción, por su parte, subió 4,3% contra septiembre de 2024. El INDEC también corrigió al alza los datos de meses previos. Adjudicó una suba de 0,1% a julio y de 0,7% a agosto. Además, redujo la pérdida de junio a -0,4%. Esta corrección reduce las posibilidades de recesión técnica.

El dato de septiembre es fundamental para determinar la tendencia del tercer trimestre del año. La recesión técnica ocurre con dos trimestres consecutivos de caída económica. El segundo trimestre ya había registrado una baja de 0,1%. El dato oficial definitivo para el tercer trimestre y la confirmación de recesión se conocerá el 16 de diciembre.

Las estimaciones privadas anticipan una contracción en el tercer trimestre. Fundación Capital calculó una caída de 0,8% en el trimestre. Orlando Ferreres y Asociados proyectó una contracción trimestral de 0,3%. Consultoras como Equilibra y Analytica también proyectaron caídas para la actividad mensual de septiembre. En contraste, los relevamientos privados indican una recuperación del consumo y la construcción durante octubre.