Iguazú, uno de los destinos más elegidos del país

El presidente de ITUREM, Leopoldo Lucas, afirmó que el fin de semana fue excelente para Iguazú. La gran cantidad de visitantes muestra que la ciudad sigue siendo uno de los destinos más elegidos del país. “Vamos a seguir promocionando el destino con todas nuestras fuerzas para que estos números se repitan siempre y que continúen generando trabajo para nuestra gente.” Además, Lucas remarcó que este tipo de fines de semana largos “impulsan la economía local y fortalecen el crecimiento sostenido del destino”.

25 de Noviembre de 2025 14:34hs

Por Ricardo Seronero

Durante el reciente fin de semana XXL, producto del feriado de la Soberanía Nacional, Iguazú volvió a consolidarse como uno de los destinos más elegidos del país, alcanzando más del 90% de ocupación hotelera y registrando más de 18.000 ingresos al Parque Nacional Iguazú. El movimiento turístico superó las expectativas del sector y dejó un balance altamente positivo para toda la cadena de servicios locales.

Según datos del Ministerio de Turismo de la Provincia, los arribos ascendieron a más de 20.000 visitantes, lo que derivó en una estadía promedio de 3,5 noches. Estos números suponen un total de 60.000 pernoctaciones, lo que evidencia el relevante impacto económico.

Las Cataratas del Iguazú, una de las Siete Maravillas Naturales del Mundo, fueron nuevamente el principal atractivo para miles de visitantes nacionales e internacionales que aprovecharon el feriado para disfrutar del destino; además los más de cuarenta atractivos y actividades, la hotelería y la gastronomía han sido el plato fuerte de un destino que no para de renovarse. El clima acompañó durante todo el fin de semana, lo que permitió que turistas y familias vivieran jornadas inolvidables en contacto con la naturaleza.

El presidente de ITUREM, Leopoldo Lucas, dijo que el fin de semana fue excelente para Iguazú. La gran cantidad de visitantes muestra que la ciudad sigue siendo uno de los destinos más elegidos del país. “Vamos a seguir promocionando el destino con todas nuestras fuerzas para que estos números se repitan siempre y que continúen generando trabajo para nuestra gente.” Además, Lucas remarcó que este tipo de fines de semana largos “impulsan la economía local y fortalecen el crecimiento sostenido del destino”.



Según el informe de CAME, por el feriado del Día de la Conciencia Negra en Brasil, celebrado el 20 de noviembre –que coincidió con el fin de semana largo argentino– miles de visitantes del país vecino cruzaron a Misiones por los pasos fronterizos, impulsando la ocupación en Puerto Iguazú hasta niveles cercanos al 90%.

En resumen, con un movimiento constante en hoteles, restaurantes, transporte, comercios y atractivos turísticos, #IguazuTodoElAño concluyó un excelente y productivo fin de semana.

Reunión con empresarios chinos

En una productiva jornada de trabajo, se realizó un encuentro con empresarios chinos encabezados por Bai Yuquian, CEO de SINOMA (China), compañía pionera y de renombre mundial dedicada a la producción de materiales de construcción modernos y comprometida con la sustentabilidad. Participaron el intendente Claudio Filippa, Lino Forneron, director de Gestión Estratégica del Ministerio de Coordinación de Gabinete de la Provincia de Misiones y Leopoldo Lucas presidente del ITUREM, quienes presentaron el potencial y las oportunidades de Puerto Iguazú como destino de inversión para los representantes de la firma asiática.

Durante la reunión, SINOMA manifestó su interés en continuar expandiéndose en la Argentina, particularmente mediante inversiones vinculadas al desarrollo turístico en Iguazú. Este interés reafirma el posicionamiento internacional del destino y su creciente atractivo para nuevos actores del mundo empresarial. La fortaleza de nuestro destino continúa despertando interés en el mundo. Vamos a seguir promocionando Iguazú con todas nuestras fuerzas para que estos logros se repitan siempre. Porque más turismo es más trabajo para nuestra gente.



Escucha Sentí Argentina todos los sábados de 12 a 15 hs por AM 590 Radio Continental.

Seguinos IG: @sentiargentinaok

Reviví los programas aquí: https://www.youtube.com/user/SENTIARGENTINA/featured

