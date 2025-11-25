Exitoso fin de semana largo: se movilizaron 1,69 millones de viajeros dejando un impacto económico de $ 355.789 millones

El secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, en referencia expresó: “Cuando el presidente Milei habla de orden fiscal, tiene que ver con la vuelta del crédito y la facilitación del consumo. Ocurre con créditos hipotecarios y para automóviles. Por eso, en Turismo ponemos en marcha la compra de paquetes a 12 cuotas sin interés a través de un trabajo conjunto con el Banco Nación.” “Por más voluntad que uno tenga, se tienen que dar todas las condiciones de estabilidad y seguridad en el país, esas son las políticas que lleva adelante el presidente Milei y todo el equipo”. “En Argentina está ocurriendo una transformación, un cambio, y yo no puedo ser indiferente. Le dije al Presidente que quiero comprometerme. La convocatoria que él hizo fue muy amplia" afirmó Acioli. "Seguiremos trabajando para tener más promociones y alternativas de financiamiento para que más turistas nacionales e internacionales elijan nuestro país para sus próximas vacaciones" afirmó Laura Teruel, presidente de la Cámara Argentina de Turismo.

25 de Noviembre de 2025 14:47hs

Por Ricardo Seronero



El feriado de cuatro días de noviembre permitió un aumento del 21% en el número de turistas que viajaron, con un crecimiento real del 34% en el gasto total frente al mismo período del año pasado. El clima y la agenda de actividades y eventos fueron determinantes en los buenos resultados.

De acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), durante el fin de semana por el Día de la Soberanía Nacional se desplazaron 1.694.000 turistas por la Argentina, un 21% más que en el mismo feriado de 2024. El crecimiento se vio favorecido por la combinación de un clima templado, una agenda nacional muy activa y el formato de cuatro días, que amplió las posibilidades de viaje.

La estadía promedio fue de 2,3 noches (un 15% superior a 2024). Este incremento se explica porque el año pasado el fin de semana tuvo sólo tres días. El gasto promedio diario por turista fue de $ 91.317, un 3,7% menor en términos reales a 2024, reflejando un comportamiento más austero, pero sosteniendo el consumo básico en gastronomía, alojamiento y transporte. En total, los turistas desembolsaron $ 355.789 millones el fin de semana, lo que implica un aumento del 34% real frente a los $ 196.233 millones gastados en 2024.



"Las proyecciones que nos mostraban los números preliminares del Observatorio de la Cámara Argentina de Turismo, se consolidaron en lo que terminó siendo un gran fin de semana largo con registros de ocupación muy altos en gran parte de los destinos turísticos de la Argentina. Esto nos permite ser optimistas en vistas a lo que ocurrirá en el mes de diciembre y en la próxima temporada de verano. Seguiremos trabajando para tener más promociones y alternativas de financiamiento para que más turistas nacionales e internacionales elijan nuestro país para sus próximas vacaciones" afirmó Laura Teruel, presidente de la Cámara Argentina de Turismo.



Algunas declaraciones a nivel nacional.

El secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, en el marco del exitoso fin de semana largo: “Cuando el presidente Milei habla de orden fiscal, tiene que ver con la vuelta del crédito y la facilitación del consumo. Ocurre con créditos hipotecarios y para automóviles. Por eso, en Turismo ponemos en marcha la compra de paquetes a 12 cuotas sin interés a través de un trabajo conjunto con el Banco Nación.”

“Por más voluntad que uno tenga, se tienen que dar todas las condiciones de estabilidad y seguridad en el país, esas son las políticas que lleva adelante el presidente Milei y todo el equipo”.

“En Argentina está ocurriendo una transformación, un cambio, y yo no puedo ser indiferente. Le dije al Presidente que quiero comprometerme. La convocatoria que él hizo fue muy amplia".

“Trabajar codo a codo con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, facilita la articulación con todas las áreas de Gobierno. Trabajo con Transporte, Economía, Deporte, más allá de mi responsabilidad directa con Turismo y Ambiente”.

“Las provincias argentinas realizan grandes esfuerzos para poner al turismo en un lugar fundamental en la agenda”.

"Hay que resaltar el trabajo del sector privado, la actitud de no abusar y de poner precios razonables. Argentina tiene para todos los gustos y para todos los presupuestos”.

“Se viene más competitividad en el sector turístico con la reducción y simplificación de impuestos y con la modernización laboral. Darle al sector privado las herramientas que necesita es la voluntad del presidente Milei”.



“Estos números confirman lo que estamos viendo en la previa de las vacaciones: Córdoba tendrá una muy buena temporada, superior a la que pasó”, expresó Darío Capitani, presidente de la Agencia Córdoba Turismo.



El ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas, destacó que "estos números reflejan el trabajo sostenido que venimos realizando en materia de promoción del destino Jujuy. Alcanzar el 70,52% de ocupación promedio en un fin de semana largo de noviembre demuestra que la provincia se ha consolidado como uno de los destinos preferidos por los argentinos durante todo el año, prácticamente sin temporada baja".



“En un contexto económico complejo para el turismo nacional, el crecimiento de la demanda de este fin de semana no es un hecho aislado. Esta primavera ha sido muy buena en materia turística, ya sea por el movimiento generado por el turismo MICE como por los viajes en grupos, entre los que se destaca San Rafael, que capta el segmento escolar”, analizó Gabriela Testa, presidenta del Ente Mendoza Turismo.



"La gran cantidad de eventos programados, deportivos y culturales, no es una casualidad; es el fruto de una decisión política que prioriza el turismo como motor económico», destacó el presidente del Ente Tucumán Turismo, Domingo Amaya.



"Misiones vivió un Finde XL con gran movimiento turístico, impulsado por el feriado de la Soberanía Nacional y el puente turístico. La provincia alcanzó un 85% de ocupación, con más de 26.000 arribos y 90.000 pernoctaciones, reflejando una fuerte preferencia por nuestras experiencias al aire libre, la biodiversidad y la riqueza cultural. El fin de semana largo mostró un movimiento sostenido con presencia internacional, buen clima y una marcada preferencia por la naturaleza y la cultura" expresó el Ministro de Turismo, José María Arrúa.



El presidente de ITUREM, Leopoldo Lucas, dijo que el fin de semana fue excelente para Iguazú. La gran cantidad de visitantes muestra que la ciudad sigue siendo uno de los destinos más elegidos del país. “Vamos a seguir promocionando el destino con todas nuestras fuerzas para que estos números se repitan siempre y que continúen generando trabajo para nuestra gente.” Además, Lucas remarcó que este tipo de fines de semana largos “impulsan la economía local y fortalecen el crecimiento sostenido del destino”.



“Esperábamos que este fin de semana fuera bueno, pero superó nuestras expectativas y terminó convirtiéndose en el mejor fin de semana largo del año para Catamarca, algo que también se replicó a nivel país. Los municipios y los prestadores de servicios turísticos se prepararon con muchas actividades para recibir a los visitantes y brindarles propuestas en cada destino”, destacó la secretaria de Gestión Turística del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca, Evangelina Quarín.

La ministra de Turismo y Deportes de la provincia de Salta, Manuela Arancibia, destacó: “Los datos reflejan un fin de semana de movimiento sostenido en toda la provincia. La diversidad de propuestas y la calidad de los servicios continúan posicionando a Salta como un destino elegido por visitantes de distintos puntos del país y del extranjero. Este desempeño es fruto del trabajo conjunto con el sector privado y del compromiso de quienes integran la cadena turística, y un esquema estratégico de promoción del destino".



"La ciudad tuvo un movimiento turístico excepcional, alcanzando una ocupación del 92% y recibiendo visitantes de todo el país y principalmente de la provincia de Buenos Aires y Entre Ríos. Algunos datos: Las Termas San José: recibieron más de 5.000 ingresos, en el balneario–Camping San José: 3.500 entradas, 180 parcelas de camping ocupadas y 170 pases para noches termales. ( Las noches termales en San José son un evento nocturno que ofrece la experiencia de disfrutar las aguas termales y el complejo bajo las estrellas, con acceso especial, actividades temáticas y opciones gastronómicas). Además, vivimos eventos increíbles que convocaron a miles de personas: Hot Rod: más de 6.000 visitantes y 550 autos y el torneo de Pesca Tierra de Palmares con más de 60 embarcaciones. Gracias por acompañarnos, por elegirnos y por hacer que este fin de semana largo sea tan especial para San José. Cada visita suma, impulsa el trabajo local y nos llena de energía para lo que viene" sostuvo el Intendente de San José, en la provincia de Entre Ríos, Gustavo Bastian.



Algunas razones del gran movimiento a nivel país.

El costo de una escapada.

Según un informe del Instituto de Economía (INECO) de la UADE, una familia tipo necesita $ 1.156.988 para realizar una escapada, monto equivalente al 74% del salario medio. La proporción casi no varió respecto del año pasado, lo que indica que el poder adquisitivo turístico se mantuvo estable. El estudio muestra diferencias marcadas entre destinos. Mientras viajar a Gualeguaychú implica poco más de un tercio de un sueldo ($ 535.735), hacerlo a Cariló demanda casi cuatro veces ese nivel de ingreso ($ 2.019.121). En el medio se ubican localidades como Mar del Plata ($ 942.959), Villa Gesell ($ 976.092), Pinamar ($ 1.316.559) o Colón ($ 685.955), que combinan cierta masividad con una oferta de hospedajes más amplia y, por lo tanto, con mayor margen para buscar precios. La brecha no se explica por el transporte, sino por el costo de alojamiento, que concentra los mayores saltos de valores entre una ciudad y otra.

Clima aéreo.

Aerolíneas Argentinas y Flybondi operaron con altísimos niveles de ocupación, llegando en algunos tramos al 97%, lo que marcó uno de los fines de semana con más movimiento aéreo del año. En el caso de AR, proyectó un movimiento récord para el fin de semana con 180 mil pasajeros transportados, un 2,4% más que el año pasado. Las rutas más demandadas fueron Bariloche, Ushuaia, El Calafate, Puerto Iguazú, Mendoza, Salta, Neuquén, Córdoba, Comodoro Rivadavia, Tucumán, Trelew y Jujuy.

Black Friday.

El Black Friday de Paraguay coincidió con el feriado argentino y provocó un movimiento extraordinario en el cruce Posadas-Encarnación. Desde la madrugada del jueves se registraron colas kilométricas de vehículos que superaron la avenida Cabred, andenes del tren colmados y un flujo superior a los 2.100 autos por hora que intentaban atravesar el Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz. El intenso tránsito se mantuvo durante toda la jornada, impulsado por miles de argentinos que cruzaron para aprovechar uno de los eventos comerciales más convocantes de la región.

Feriado carioca.

Por el feriado del Día de la Conciencia Negra en Brasil, celebrado el 20 de noviembre –que coincidió con el fin de semana largo argentino– miles de visitantes del país vecino cruzaron a Misiones por los pasos fronterizos, impulsando la ocupación en Puerto Iguazú hasta niveles cercanos al 90%.



Entre los más elegidos a nivel nacional:

• Ciudad de Buenos Aires.

Con una expectativa de ocupación del 85% y más de 122.700, con un gasto de más de $40.500 millones.

• Provincia de Buenos Aires.

Entre los destinos más elegidos:

- Mar del Plata, recibió más turistas para esta fecha que en los últimos 15 años, superando los 158.700 turistas.

- Pinamar en promedio 94%. Cariló en el 98%.

- Villa Gesell promedio 83%. Mar de Las Pampas 99%, Las Gaviotas y Mar Azul 90%.

- Tandil a pleno, 100%.

• Provincia de Córdoba

Más de 320 mil turistas, con un impacto económico de 83 mil millones de pesos (el doble que el año pasado). Ocupación promedio del 90%.

Entre los destinos más elegidos:

- Villa General Belgrano a pleno, 100%

- Nono 95%

- Alta Gracia 95%

- La Falda 93%

- Villa Carlos Paz 88%

- La Cumbrecita 85%

- Embalse de Calamuchita 84%

- Córdoba Capital 77%

- Santa Rosa de Calamuchita 75%.

• Región de Cuyo:

- Mendoza ocupación promedio provincial del 82% con más de 67.100 visitantes. Un impacto económico de 18 mil millones de pesos. Entre los más elegidos se destacó San Rafael con el 90% de ocupación y la zona metropolitana con el 87%.

- San Juan en base a reservas estaba en el 65% promedio.

- San Luis, en base a reservas, los más elegidos: Villa de la Quebrada 95%, Villa Merlo 80% y Potrero de los Funes 70%.

• Litoral:

- Misiones tuvo una ocupación promedio del 70%, destacándose como el destino más elegido Puerto Iguazú con una ocupación récord superando el 90% (un 15% más que la misma fecha del año anterior).

- En el caso de Corrientes, en base al informe de reservas, la provincia se ubica en un promedio del 75% con la Región de Esteros del Iberá en el 82%.

- Entre Ríos a nivel provincial en promedio 90%. Entre los más elegidos se destacaron: Villa Elisa pleno 100%, Federación 95%, Gualeguaychú 93%, Concepción del Uruguay 92%, Colón 91%, Victoria 90% y Paraná 86%.

- Por su parte en Santa Fe: la Ciudad de Santa Fe 80%. Rosario cerca del 80%, con picos de ocupación el sábado llegando al 90%, más de 50.000 turistas visitaron la ciudad.

• Norte:

- Catamarca promedio a nivel provincial el 65% de ocupación. Entre los más elegidos: Antofagasta, Tinogasta, Fiambalá y Belén alrededor del 80%.

- Jujuy ocupación provincial promedio arriba del 70%. Con un gasto promedio diario por turista de $110.069. Entre los más elegidos: La Quebrada arriba del 81% y Valles en el 65%.

- Salta, promedio,70%. Como evento destacado la vuelta del TC 2000.

- En el caso de Santiago del Estero: El destino más elegido fue Termas del Río Hondo por encima del 90% y Santiago del Estero – La Banda 80%.

- Tucumán, en base a reservas: San Javier, Yerba Buena y Tafí Viejo 80% mientras que la Capital y Tafí del Valle se ubican en torno al 60%.

• Patagonia.

- Neuquén: promedio a nivel provincial 80%. Entre los más elegidos: El norte neuquino a pleno, 100%. San Martín de los Andes y Villa La Angostura 80%. Pehuenia 80%. Neuquén Capital 70%.

- San Carlos de Bariloche, en base a reservas, 75%.

- Santa Cruz: Calafate 70%.

- Tierra del Fuego, los más elegidos: Tolhuin 93% y Ushuaia 77%.



Escucha Sentí Argentina todos los sábados de 12 a 15 hs por AM 590 Radio Continental.

Seguinos IG: @sentiargentinaok

Reviví los programas aquí: https://www.youtube.com/user/SENTIARGENTINA/featured

