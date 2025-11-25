El Supremo Tribunal dejó firme la condena a Bolsonaro por intentar dar un golpe de Estado

El tribunal ahora solo debe definir el lugar de reclusión del exmandatario, que en los últimos días perdió el beneficio de la prisión domiciliaria tras intentar romper su tobillera electrónica.

25 de Noviembre de 2025 17:21hs

La Primera Sala del Supremo Tribunal de Brasil finalizó el proceso penal contra el expresidente Jair Bolsonaro. El tribunal declaró firme la condena de 27 años de cárcel por golpismo. La defensa de Bolsonaro renunció a presentar nuevas apelaciones. La Primera Sala había rechazado de forma unánime los recursos anteriores. El tribunal ahora solo debe definir el lugar de reclusión del exmandatario.

El anuncio de la Primera Sala alcanza a dos condenados más. El diputado Alexandre Ramagem fue condenado a 16 años y huyó a Estados Unidos. Anderson Torres, exministro de Justicia, recibió una pena de 24 años. La decisión judicial consolidó las condenas de los tres reos por intentar impedir la investidura del actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, en 2022.

El expresidente fue trasladado a dependencias de la Policía Federal. El cambio se produjo tras intentar dañar la tobillera electrónica que controlaba sus movimientos. Bolsonaro estaba bajo prisión domiciliaria por incumplir medidas cautelares. El tribunal decidió que cumpla la condena en una sala de 12 metros cuadrados en la sede policial. Bolsonaro negó ante un juez haber intentado fugarse al dañar el dispositivo.

Bolsonaro, de 70 años, atribuyó el episodio a una "paranoia" y "alucinaciones" causadas por medicamentos para la depresión. Sus abogados planean solicitar el beneficio de la prisión domiciliaria. La defensa argumentará razones humanitarias debido a la edad y al frágil estado de salud del exmandatario. Bolsonaro padece crisis de ansiedad, hipo y vómitos, que atribuye a una puñalada sufrida en 2018.