Dos muertos y cuarenta y cuatro heridos por vuelco de un colectivo en la Ruta Provincial 2

Las víctimas fatales son dos mujeres, que según la hipótesis, viajaban en la parte inferior. Todos los ocupantes son mayores de edad y residen en la Zona Oeste del Gran Buenos Aires. Entre ellos estaba el conocido padre Paco Olveira, que aseguró: "No hubo nada raro en los instantes previos, venía a una velocidad normal".

25 de Noviembre de 2025 14:22hs

Dos personas murieron y 44 resultaron heridas en la mañana del martes al volcar un micro de larga distancia en la Ruta 2. El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 325, en la mano que se dirige hacia Mar del Plata. El fiscal Germán Vera Tapia confirmó el número de víctimas. La unidad transportaba a alrededor de 50 pasajeros, todos mayores de edad.

El vehículo perdió el control y volcó sobre un zanjón lateral, cerca de la localidad de General Pirán. Los testigos que sobrevivieron al accidente no percibieron que el vehículo viajara a alta velocidad o realizara movimientos inusuales. El padre Paco Olveira, uno de los pasajeros, afirmó: "Se salió de la ruta y volcó sobre una zanja". La Policía Científica investiga la trayectoria previa al siniestro.

El conductor del micro fue aprehendido en la fiscalía e investigado por el delito de "homicidio culposo agravado". El test de alcoholemia a los choferes arrojó un resultado negativo, aunque se solicitó una extracción sanguínea para análisis toxicológico. Las dos personas fallecidas son mujeres, cuya ubicación en el vehículo se presume era la parte inferior del habitáculo.

Los heridos fueron trasladados a hospitales de la zona: 28 a General Pirán, 12 a Coronel Vidal y cuatro al HIGA de Mar del Plata. En el lugar del hecho trabajaron los Bomberos Voluntarios de General Pirán y Coronel Vidal, junto con ambulancias de AUBASA y personal sanitario. Los pasajeros accidentados provenían de la Zona Oeste del Gran Buenos Aires y se dirigían a un encuentro programado en la ciudad balnearia.