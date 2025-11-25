Detuvieron a un concejal libertario en un BMW descapotable sin patente y con una copa de vino en la mano

El test de alcoholemia aMartín Antolín, concejal del Partido Libertario en San Rafael, arrojó 1,15 gramos de alcohol por litro de sangre, más del doble de lo permitido en la provincia. El Partido Libertario reclamó su renuncia a la concejalía.

25 de Noviembre de 2025 14:41hs

Martín Antolín, concejal del Partido Libertario en San Rafael, fue detenido en la madrugada del pasado lunes. Agentes de seguridad lo interceptaron en la avenida Arístides Villanueva. Conducía un vehículo BMW descapotable sin patente. El concejal tenía una copa de vino en la mano durante la detención.

El control de rutina se efectuó a la 1:10 en el microcentro. El test de alcoholemia arrojó 1,15 gramos de alcohol por litro de sangre. Esta cifra duplica el límite legal provincial de 0,5 gramos. Las autoridades retuvieron el automóvil BMW. También le secuestraron la licencia de conducir. Antolín fue trasladado a la Comisaría Sexta.

El edil será imputado ante el Juzgado Contravencional por la infracción. Deberá afrontar una multa que podría alcanzar los $5.000.000. Antolín asumió su cargo en 2023 y le restan dos años de mandato. La vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, solicitó públicamente la renuncia del concejal tras el incidente.

El Partido Libertario solicitó la dimisión de Antolín a su banca. La fuerza política emitió un comunicado oficial. También exigieron la intervención del Tribunal de Disciplina. El comunicado subraya que "los cargos públicos no otorgan privilegios". El caso se suma a otros incidentes recientes de funcionarios mendocinos detenidos por conducir en estado de ebriedad.