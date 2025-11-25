Detuvieron a un chofer de colectivo de egresados tras darle positivo un control toxicológico

Estaba a cargo de un vehículo que trasladaba alumnos hacia Cariló. Ante el pedido de los padres por actitudes que consideraron sospechosas, el examen dio positivo para cocaína y marihuana, aunque no para alcohol. Padres de alumnos intentaron golpearlo.

25 de Noviembre de 2025 16:42hs

Un chofer de ómnibus de larga distancia fue detenido este martes en Munro. La detención se produjo después de un control de drogas que arrojó resultado positivo. El conductor estaba a cargo de un micro de la empresa Plusmar que trasladaba alumnos hacia Cariló. El examen dio positivo para cocaína y marihuana. La prueba de alcoholemia, sin embargo, resultó negativa.

El operativo comenzó de madrugada en Exaltación de la Cruz. El micro partió a las 5 AM desde la Escuela N.º 16 del Paraje Etchegoyen. El conductor cargó estudiantes en Escobar y luego en Munro. Un grupo de padres solicitó la prueba de drogas. Alegaron sospechas por el comportamiento del chofer. El conductor se negó a someterse al test en varias ocasiones.

La situación requirió la intervención policial. El procedimiento inicial no pudo completarse debido a la acción del chofer. Al repetir el examen, este dio positivo para ambas sustancias. Algunos padres agredieron al conductor tras el resultado. La policía debió retirar al detenido bajo resguardo. El viaje se interrumpió por el incidente.

La empresa Lake Travel, organizadora del viaje, pidió un reemplazo a Plusmar. El segundo conductor enviado no cumplía las horas de descanso reglamentarias, por lo que fue descartado. La demora se prolongó más de siete horas. Finalmente, un tercer chofer habilitado llegó pasado el mediodía. Esto permitió a los estudiantes reanudar el trayecto a Cariló. La policía investiga al conductor detenido y evalúa eventuales sanciones administrativas a la empresa de servicio.