De Nevares: "la agricultura hoy tiene dos desafíos: el impositivo y el de la competitividad"

El presidente de CREA, agregó que para la ganadería, el desafío es "la eficiencia en el largo plazo"

27 de Noviembre de 2025 14:10hs

El presidente de CREA,Fernando De Nevares, consideró que "la agricultura hoy tiene dos desafíos: el impositivo y el de la competitividad". Y agregó que para la ganadería, el desafío es "la eficiencia en el largo plazo"

Al referirse al principio de entendimiento con EEUU, De Nevares puntualizó que "esperábamos hace mucho volver a estar insertos en el mundo, participando de la conversaión en el concierto mundial".