Condenan por violación a exjugador de Estudiantes

Diego García recibió una pena de seis años y ocho meses de prisión efectiva. Se desmayó en la sala del tribunal al recibir la pena, y debió ser asistido por personal médico.

25 de Noviembre de 2025 15:17hs

El Tribunal Oral en lo Criminal V de La Plata condenó al exfutbolista Diego García. La sentencia fue dictada este martes por el juez Ezequiel Medrano. García recibió una pena de seis años y ocho meses de prisión efectiva. El Tribunal lo halló culpable del delito de abuso sexual. El condenado se desmayó en la sala del tribunal al recibir la pena, y debió ser asistido por personal médico.

La condena cierra un proceso judicial iniciado en 2021. La causa se originó por la denuncia presentada por la víctima, Clara Bulacio. El fiscal Lucas Domsky había solicitado una pena de ocho años de cárcel. Por su parte, la defensa de García pidió la absolución del jugador y anunció que apelará el fallo.

Tras conocerse el veredicto, se ordenó la detención inmediata del exjugador. García cumplirá la medida de arresto bajo la modalidad domiciliaria. La ejecución incluye el uso de una tobillera electrónica y custodia policial. Además, la condena activó una cláusula contractual que terminó de inmediato su vínculo con el club Peñarol.

El hecho denunciado ocurrió el 24 de febrero de 2021. El suceso tuvo lugar en una quinta de la localidad de Abasto, durante una reunión de futbolistas del club Estudiantes de La Plata. Tras la denuncia, Estudiantes activó sus protocolos y separó a García del plantel profesional. Luego, pasó por diversos clubes