La campaña 2025/26 de garbanzo finalizó con una producción histórica

En Santiago del Estero, el cultivo obtuvo un rinde promedio de 15,6 quintales por hectárea

25 de Noviembre de 2025 06:00hs

La campaña 2025/26 del garbanzo en Santiago del Estero finalizó con una producción histórica, y un rinde promedio de 15,6 quintales por hectárea (qq/ha), con máximos reportados en Alberdi con 22 qq/ha.

En tanto, la producción se estimó en 65 mil toneladas, mostrando un aumento interanual del 21%, y triplicando el promedio de las últimas siete campañas. El aumento de área y la baja incidencia sanitaria permitieron cerrar con un volumen históricamente alto, aun con pérdidas del 16% por sequía con foco en Pampa Pozo.

En cuanto a la cosecha de trigo, alcanzó el 88% de la superficie provincial, con un ritmo 7 puntos por debajo de la campaña pasada y 16 puntos por encima del promedio histórico. El rinde provincial se ubicó 1 qq/ha por encima de lo proyectado en octubre, mientras que la producción resultó unas 49 mil toneladas menor. Aun así, ambas variables se mantienen por debajo de la campaña anterior y del promedio histórico. El rendimiento máximo se registró en Rivadavia con 29 qq/ha y el mínimo correspondió a Pellegrini con 4 qq/ha.

Del área total, 4% se destinó a cobertura y 21% se perdió. La cobertura se redujo 3 puntos respecto de agosto. Las pérdidas se vincularon al granizo en Colonia Alpina, Guardia Escolta y Los Juríes, y a la sequía en Bandera, Quimilí, El Palomar y Pampa Pozo.

El trigo transitó una campaña condicionada por el déficit hídrico y el estrés térmico, que afectaron el llenado y recortaron expectativas de rendimiento y producción.

¿Cómo impactará el clima?

De acuerdo con la información del satélite GPM, las lluvias estuvieron por encima del promedio en casi la totalidad de los departamentos. Los mayores acumulados se observaron en la franja centro-norte, con picos en Silípica, San Martín y Robles, seguidos por Capital y Sarmiento.

Según el pronóstico trimestral del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para el período noviembre–diciembre de 2025 y enero de 2026, en Santiago del Estero se prevén precipitaciones inferiores a lo normal; mientras que las temperaturas, serían superiores a lo habitual en la mayor parte del territorio provincial, con alta probabilidad de valores superiores a lo normal.