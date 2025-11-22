Murió la niña de siete años que había recibido un disparo en la cabeza durante un ataque armado a su casa

La víctima jugaba en el patio junto a otros menores cuando un grupo de delincuentes, presuntamente cuatro personas, llegó al lugar. Uno de los atacantes abrió fuego de forma indiscriminada contra la fachada del domicilio.

22 de Noviembre de 2025 09:59hs

En Tucumán, una niña de siete años que había recibido un disparo en la cabeza falleció hoy en el Hospital de Niños de la provincia. La menor se encontraba internada desde el jueves por la tarde, con asistencia mecánica respiratoria y un pronóstico reservado, tras ser víctima de un ataque armado.

El incidente ocurrió el jueves alrededor de las 16:30 en la calle Ricardo Rojas Primera. La víctima jugaba en el patio de su casa junto a otros menores cuando un grupo de delincuentes, presuntamente cuatro personas, llegó al lugar. Uno de los atacantes abrió fuego de forma indiscriminada contra la fachada del domicilio.

La bala impactó directamente en la frente de la pequeña. Tras el ataque, los familiares la trasladaron de urgencia a la policlínica de San Cayetano. Debido a la gravedad de la herida, la niña fue derivada de inmediato al Hospital de Niños, donde permaneció luchando por su vida.

Pese a los esfuerzos del personal médico por revertir la situación crítica, la lesión resultó ser fatal. Se investiga el contexto del ataque, que fue filmado por uno de los delincuentes con un teléfono celular. El suceso ha generado gran conmoción en la provincia.