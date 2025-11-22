"Chile es el mayor productor mundial de cerezas, hubo sobreoferta y ahora la están ofreciendo en muchos países"

"Nosotros nos autoabastecemos en cerezas, la mitad de la producción se exporta. En general no se importan frutas fuera de estación, pero Chile es el primer exportador de cerezas a nivel mundial, hubo sobreoferta en China, donde colocan casi toda su producción, y ahora están ofertándola por todos los países. Esto impacta en el valor argentino", explicó Aníbal Caminiti, director de la Cámara Argentina de Productores de Cerezas Integradas, sobre la inusual importación de cerezas desde el país trasandino.

22 de Noviembre de 2025 08:44hs

Escuchar