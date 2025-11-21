Un choque en la Ruta 2 causó un embotellamiento de dieciocho kilómetros

El flujo vehicular alcanzó casi 2.500 autos por hora en la zona de peaje. El accidente ocurrió cerca de la localidad rural de El Peligro. No hubo heridos, pero causó demoras importantes.

El inicio del fin de semana largo generó un complicado éxodo de vehículos hacia la Costa Atlántica. Se registró un accidente en la Ruta 2, a la altura de La Plata. El siniestro provocó una cola de 18 kilómetros. El alto flujo vehicular alcanzó casi 2.500 autos por hora en la zona de peaje.

El accidente ocurrió cerca de la localidad rural de El Peligro. No hubo heridos, pero causó demoras importantes y obligó a Autopistas de Buenos Aires (AUBASA) a restringir el uso de la banquina. AUBASA también reportó reducción de calzada en varios puntos de la Ruta 2, incluyendo el kilómetro 210, en Dolores, y el kilómetro 30, debido a vehículos detenidos.

El tránsito fue particularmente intenso en el peaje de Samborombón, en Brandsen, donde circularon 2.493 autos por hora. En la Ruta 11, cerca de La Huella, el flujo fue de 1.700 vehículos por hora. La Costa Atlántica, con Mar del Plata como destino más elegido, registró un 80% de reservas hoteleras.

El fin de semana largo se extiende hasta el lunes 24 por el feriado del Día de la Soberanía Nacional. En la Ciudad de Buenos Aires, los servicios públicos funcionarán de forma reducida: los hospitales solo atenderán por guardia y las escuelas permanecerán cerradas. El Registro Civil solo atenderá defunciones hasta las 14:00 horas. Habrá servicio de recolección de basura y no se cobrará el estacionamiento medido. El Subte y Premetro circularán hasta las 23:00 hoy y de 8:00 a 22:00 el lunes 24.