Ultimátum de Trump a Zelenski para que acepte entregar territorio y reducir su ejército a cambio de paz con Rusia

21 de Noviembre de 2025

Donald Trump emitió un ultimátum al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, otorgándole plazo hasta el próximo jueves para aceptar su plan de paz. El mandatario estadounidense advirtió que su país retiraría el apoyo a Ucrania si Kiev rechaza la propuesta. Paralelamente, el presidente ruso Vladímir Putin, advirtió que Rusia está preparada para conquistar más territorio ucraniano si el plan no es aceptado.

El plan de paz, compuesto por 28 puntos, incluye condiciones severas para Ucrania. Entre las condiciones más destacadas se encuentra la cesión de territorios a Rusia y la reducción de las Fuerzas Armadas ucranianas a un máximo de 600.000 efectivos. Trump justificó la propuesta alegando que el conflicto está "fuera de control" y que Ucrania ya está perdiendo territorio.

El presidente Zelenski confirmó que la iniciativa de la Casa Blanca se encuentra bajo estudio. El mandatario ucraniano analizó el plan en una llamada conjunta con el presidente francés, Emmanuel Macron; el primer ministro británico, Keir Starmer; y el canciller alemán, Friedrich Merz. Zelenski afirmó que Ucrania necesita una paz "digna" que garantice el respeto a su independencia y soberanía.

Por su parte, el presidente Putin resaltó que el plan estadounidense podría "sentar las bases" para un acuerdo definitivo de paz. Putin destacó que el documento recoge varias de las exigencias rusas, incluyendo cesiones territoriales y una reducción del ejército ucraniano. Sin embargo, remarcó que el plan aún no ha sido debatido concretamente con Moscú.