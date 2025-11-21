Tonelli: los precios, en la ganadería, “aún no tienen techo”

El consultor consideró que la actividad “está iniciando un momento extraordinario”

20 de Noviembre de 2025 06:30hs

El consultor Víctor Tonelli aseguró que los precios en la ganadería “aún no tienen techo”, y que la actividad “está iniciando un momento extraordinario”. Asimismo, subrayó que EEUU, el país con mayor volumen de producción del mundo, en la actualidad tiene el stock más bajo de los últimos 74 años.

“Estamos iniciando un proceso que nos va a lleva a momentos extraordinariamente buenos, que no vivimos en el pasado”, aseguró el consultor Víctor Tonelli, y agregó que “lo que nos parece que es un boom, recién está empezando y queda mucho por construir y por disfrutar “.

En cuanto al escenario internacional, el analista, que participó del 4º Congreso Federal Ganadero organizado por el Rosgan, puntualizó que “el gobierno ha generado el punto más importante de todo lo que ha hecho, prohibiendo prohibir exportaciones. Eso hace que empecemos a tomar vuelo y entender que podemos ser parte de lo que está pasando en el escenario internacional”.

Nuevos consumidores

Tonelli reseñó que “la demanda internacional está creciendo significativamente, por consumidores que habitualmente no compraban carne vacuna como Asia, Medio Oriente y norte de África”. Y apuntó que “esa enorme región” que excede los 3.500 millones de habitantes, hace 20 años atrás representaba el 23% del comercio mundial o importación de carne de todo origen y a 2024 representaba el 64% de las exportaciones de toda carne del mundo, y al cierre del 2025 será aún más. “Ahí vemos la enorme oportunidad que tenemos para crecer”, resaltó.

Proteína animal “autidtable”

El segundo factor, dijo, “después de estar bajo la sombra de los multiprocesados vegetales”, los jóvenes “han descubierto que las proteínas animales son buenas”, y están ávidos de información: “quieren saber cómo la produjiste y premiar la responsabilidad social”, les interesa si “carne libre de deforestación, implica trazabilidad, geolocalización… quieren comer proteína animal pero no cualquier cosa, certera y auditable”, subrayó Tonelli

El consultor se refirió, además, a China, como “una locomotora de compra”, pero advirtió que “hay oportunidad para crecer en mercados donde Argentina prácticamente no tiene exportación, o representa menos del 1%”, como Corea, Japón, Vietnam, Indonesia, Malasia, Filipinas, Arabia Saudita.

Precios sin techo

Respecto de los precios, Tonelli dijo que octubre registró “niveles extraordinarios” y resaltó que hace 20 meses que vienen subiendo de manera permanente; y anticipó que “todavía no sabemos cuál es el techo. En valores constantes octubre es el mes más alto en los últimos 35 años. Esto no es un boom, es un cambio absoluto con la tendencia que está en el mundo”, precisó.

Con relación a la situación en Estados Unidos, Tonelli subrayó que se trata del país con mayor volumen de producción del mundo, que, en la actualidad, “está con el stock más bajo de los últimos 74 años”. Estados Unidos duplicó las importaciones de años precedentes, transformándose en el segundo país importador del mundo. “Lo que está pasando a nivel internacional es parte de un proceso que nos va a llevar a momentos extraordinariamente buenos para la ganadería, que no vivimos en el pasado”, subrayó.

Año bisagra

Sobre el escenario 2025, apuntó que se trata de un año bisagra a nivel de políticas públicas con cambios en la macroeconomía, volatilidad por escenarios electorales con bajo efecto en la ganadería. La quita de restricciones a las exportaciones cambió el enfoque del negocio.

Para comer pochoclo...

Con relación a “los tiempos” de la recuperación ganadera, el consultor vaticinó: “por lo menos llevará dos años para empezar a ver resultados… un período en el que la oferta correrá detrás de la demanda y los precios van a ser para comer pocholo”.