Sanción de la Conmebol a Racing: tres partidos a puertas cerradas, reducción del aforo en el cuarto y US$ 200.000 de multa

Es por lanzamiento de pirotecnia y un acto de racismo en las tribunas durante la serie con Flamengo por las semifinales de la Copa Libertadores.

21 de Noviembre de 2025 15:47hs

La Unidad Disciplinaria de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) oficializó una severa sanción contra Racing Club. El castigo se aplica por infracciones cometidas durante la semifinal de la Copa Libertadores ante Flamengo. Las infracciones específicas fueron el lanzamiento de pirotecnia y un acto de racismo en las tribunas. El club ya había registrado antecedentes por uso de fuegos artificiales en la Copa Sudamericana 2024.

Racing deberá jugar sus primeros tres compromisos internacionales del año próximo a puertas cerradas. Además, el equipo afrontará su cuarta presentación con un aforo reducido. El club no podrá contar con la totalidad de la capacidad de su estadio para dicho encuentro.

La pena se aplicará en la Copa Sudamericana, torneo para el cual ya está clasificado mediante la tabla anual de la Liga Profesional. Sin embargo, si Racing resulta campeón del Torneo Clausura, el castigo se trasladará a la Copa Libertadores. En cualquier escenario, Racing jugará la fase de grupos sin público y limitará la capacidad para los octavos de final.

Adicionalmente a la clausura y reducción de aforo, CONMEBOL impuso una multa económica al club. La Academia deberá pagar 200.000 dólares estadounidenses. El organismo descontará el monto total de los premios que el club reciba por los derechos televisivos.