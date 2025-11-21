Murieron una mujer y dos niños por un choque en la Ruta Nacional 22

Ocurrió en las inmediaciones de la ciudad rionegrina de General Fernández Oro. Una Volkswagen Amarok impactó a alta velocidad a una Ford Ecosport que se encontraba detenida en la banquina por un desperfecto mecánico. Tras la colisión, el vehículo impactado se incendió por completo.

21 de Noviembre de 2025 15:16hs

Una mujer y dos niños fallecieron este viernes tras un choque en la Ruta Nacional 22, en la provincia de Neuquén. El siniestro se produjo en el kilómetro 1.203. El accidente ocurrió en el inicio del fin de semana extra largo.

El hecho se registró a las 7:00 de la mañana. Ocurrió en las inmediaciones de la ciudad rionegrina de General Fernández Oro, sobre el carril que circula sentido Cipolletti–Roca. El choque involucró una camioneta Volkswagen Amarok y una Ford Ecosport.

Testigos relataron que la Volkswagen Amarok impactó a alta velocidad a la Ford Ecosport. La Ecosport se encontraba detenida en la banquina debido a un desperfecto mecánico. Tras la colisión, el vehículo impactado se incendió por completo.

El conductor de la Ecosport, un hombre de 65 años, fue trasladado a un hospital local. La mujer y los dos niños, presuntamente nietos del conductor, murieron en el lugar. El conductor circulaba con 0,46 gramos de alcohol en sangre. El tránsito permaneció interrumpido para que el personal de criminalística investigue la mecánica del accidente.