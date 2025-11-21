Las acciones argentinas en Wall Street cayeron hasta 6,84%, y el Riesgo País repuntó hasta los 660 puntos

El descenso fue liderado por Edenor. Otras acciones con bajas significativas fueron BBVA (-4,67%), Grupo Supervielle (-4,26%), Galicia (-3,53%), Banco Macro (-3,20%) y Central Puerto (-2,88%).

21 de Noviembre de 2025 17:10hs

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street registraron retrocesos de hasta el 7% en una jornada sin actividad bursátil local. Los bonos soberanos también experimentaron pérdidas que se acercaron al 2%. Como resultado de estas caídas, el índice de Riesgo País elaborado por JP Morgan aumentó 40 puntos básicos respecto al jueves, ubicándose en 660 puntos.

El descenso de las acciones en la Bolsa de Nueva York fue liderado por Edenor, con una pérdida del 6,84%. Otras acciones con bajas significativas fueron BBVA (-4,67%), Grupo Supervielle (-4,26%), Galicia (-3,53%), Banco Macro (-3,20%) y Central Puerto (-2,88%). Las únicas acciones que registraron variaciones positivas fueron Bioceres (4,50%) y Mercado Libre (2,80%).

En cuanto a los títulos de deuda, el bono Bonar con vencimiento en 2035 (AL35D) encabezó las caídas con una pérdida del 1,7%. Lo siguieron el Global con término en 2035 (GD35D), que descendió 1,6%, y los bonos AE38D y AL41D, que se depreciaron un 1,5%.

A nivel local, no se registró movimiento en la cotización del dólar debido a la inactividad bursátil por el día no laborable. El dólar oficial mantuvo los valores del jueves, operando a $1.400 para la compra y $1.450 para la venta. El dólar blue tampoco registró modificaciones, comercializándose a $1.405 y $1.425, respectivamente. La actividad bursátil local se reanudará el martes tras el feriado.