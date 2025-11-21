Fin de semana extralargo con grandes expectativas turísticas

Desde el Observatorio Argentino Turismo (OAT) de la Cámara Argentina de Turismo-CAT, adelantaron que diversos destinos ya superan las expectativas con porcentajes que estarán por encima del 80% de ocupación. “Mucho de este trabajo se ve reflejado en la plataforma Elegí Argentina a la que cada vez más usuarios están ingresando. Argentina tiene todo para ofrecer, vamos a seguir trabajando para que el turismo se siga consolidando como uno de los fuertes motores económicos del país” sostuvo Laura Teruel presidente de la Cámara Argentina de Turismo. "Esto reafirma que el esfuerzo colectivo, del sector público-privado, está dando resultados concretos" reafirma el Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación Daniel Scioli.

21 de Noviembre de 2025 18:27hs

Por Ricardo Seronero



Este fin de semana, con motivo del Día de la Soberanía Nacional, es finde XXL en el país. El fin de semana extra largo arrancó con un notable flujo de autos en dirección a los destinos de playa. Desde la madrugada de este viernes, miles de vehículos comenzaron a desplazarse y generaron demoras en distintos accesos, especialmente en el peaje de Hudson y en el inicio del corredor atlántico.

“Tenemos por delante un gran fin de semana largo en términos turísticos. El movimiento de reservas y expectativas que pudimos medir desde el Observatorio Argentino de Turismo de la Cámara ya nos permite prever que habrá diferentes destinos turísticos de todo el país que tendrán una ocupación por encima del 80%. Esto es reflejo de todo el gran trabajo que se realiza desde el sector privado, en conjunto con las provincias y municipios, así como con el sector público con quienes constantemente articulamos acciones para potenciar el turismo” afirmó Laura Teruel presidente de la Cámara Argentina de Turismo y agregó “Mucho de este trabajo se ve reflejado en la plataforma Elegí Argentina a la que cada vez más usuarios están ingresando. Argentina tiene todo para ofrecer, vamos a seguir trabajando para que el turismo se siga consolidando como uno de los fuertes motores económicos del país”.

En este mismo sentido el Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación Daniel Scioli sostuvo que: “Este fin de semana largo, de cuatro días, nos llena de expectativas. Los indicadores anticipan un movimiento muy positivo en los destinos de todo el país. Esto reafirma que el esfuerzo colectivo, del sector público-privado, está dando resultados concretos. Los números que me compartieron desde Aerolíneas Argentinas son muy buenos. Se espera gran movimiento en las rutas hacia la costa atlántica. La ocupación en destinos como Mar del Plata es realmente muy buena.



Las promociones impulsadas por YPF y el Banco Nación se están traduciendo en grandes resultados en todo el país. Los empresarios turísticos me han dicho que las elecciones marcaron un punto de inflexión, porque inmediatamente después se renovaron las expectativas de la gente. Hay destinos con ocupación prácticamente plena, como Mar del Plata, Bariloche, Jujuy, Mendoza, Termas de Río Hondo e Iguazú, cuyo parque nacional ya tiene un 20 por ciento más de entradas vendidas que en el mismo fin de semana

del año anterior”.

Según los datos del informe del OAT de la Cámara Argentina de Turismo La Ciudad de Buenos Aires, así como diferentes destinos turísticos de las provincias de: Buenos Aires; Córdoba; Corrientes; Entre Ríos; Jujuy; Mendoza; Misiones; Neuquén; Río Negro;

Salta; Santa Fé; Santiago del Estero; San Luis; Santa Cruz; Tucumán y Tierra del Fuego ya superan el 70% de ocupación en base a reservas y muchos tienen la expectativa de superar el 80% de ocupación o estar incluso por encima de esos valores.

Aerolíneas Argentinas transportará 180.000 pasajeros



Son datos oficiales para este fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional, cifra que representa un incremento del 2% respecto del mismo período de 2024. El movimiento alcanzará su pico entre el jueves por la tarde y el viernes por la mañana y se extenderá hasta el lunes con el regreso de los viajeros.

El nivel de demanda permitirá alcanzar un factor de ocupación del 91%, es decir, 5 puntos más que en el año pasado. La compañía registra un desempeño especialmente sólido en el mercado doméstico, con altos índices de ocupación en los principales destinos turísticos.

Las 15 rutas más voladas son: Buenos Aires–Bariloche, Buenos Aires–Ushuaia, Buenos Aires–El Calafate, Buenos Aires–Iguazú, Buenos Aires–Mendoza, Buenos Aires–Córdoba, Buenos Aires–Salta, Buenos Aires–Neuquén, Buenos Aires–Comodoro Rivadavia, Buenos Aires–Tucumán, Buenos Aires–Trelew, El Calafate–Ushuaia, Buenos Aires–Mar del Plata, Buenos Aires–Bahía Blanca y Buenos Aires–Jujuy— concentran casi el 60% del total de pasajeros transportados durante este fin de semana largo.

Aerolíneas Argentinas continúa consolidando su rol como principal operador aéreo del país, impulsando el turismo y fortaleciendo la conectividad entre las distintas regiones de la Argentina. Tras el último fin de semana extra largo del año, la compañía apuesta por una temporada de verano exitosa con una oferta ampliada a los principales destinos turísticos nacionales e internacionales.



Entre los más elegidos a nivel nacional, se destacan:

• Según el relevamiento realizado por el Observatorio del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, este fin de semana largo llegarán más de 120 mil visitantes, con un impacto económico estimado de $40.500 millones y una ocupación hotelera estimada en 94%, Buenos Aires marca un nuevo hito de visitantes en el año.

“Es realmente destacable cómo el turismo en Buenos Aires sigue demostrando su solidez en el impacto económico del destino, impulsado por los altos niveles en términos de visitantes. La llegada de turistas a la Ciudad supera cada vez más nuestras expectativas, al punto de haber mostrado un nuevo récord en noviembre”, agregó Díaz Gilligan.

La ciudad tendrá espectáculos musicales como la banda pop Miranda! se presentará en una doble fecha en el estadio de Ferro el 22 y 23 de noviembre y, como gran cierre, el 20 de diciembre. Además, Luciano Pereyra brindará dos shows en el Movistar Arena durante el fin de semana, en el marco de su nueva gira "Te sigo amando".

Entre las grandes atracciones para este fin se semana largo se encuentra el Mirador Obelisco, el nuevo atractivo turístico que propone acceder, a través de un ascensor vidriado, a la cima del monumento porteño para obtener vistas panorámicas imperdibles de la Ciudad. Además, como ya es costumbre, operarán los paseos en catamarán a cargo de la empresa de transporte Sturla Viajes, que unen Puerto Madero con La Boca. Es un recorrido durante el cual los viajeros no sólo reciben información acerca de la naturaleza y la historia de la Ciudad, sino que también obtienen vistas imperdibles desde el río y de esta forma llegar al barrio más pintoresco de la Ciudad y transitar la emblemática Calle Museo Caminito, que con sus conventillos de chapa pintados de distintos colores es también un museo a cielo abierto de casi 150 metros de longitud.

• En Provincia de Buenos Aires al momento: en Mar del Plata, las reservas ya superan el 80%. Pinamar en promedio ya se ubica, también, en el 80%, con Cariló en el 95%. En Villa Gesell las expectativas son positivas, Mar de Las Pampas por encima del 95%. El Partido de la Costa anticipa buenos resultados con gran movimiento en las rutas y Tandil también espera tener un fin de semana colmado de turistas.

• La Provincia de Córdoba tiene una amplia agenda de actividades que se desarrollarán en cada uno de sus valles y regiones. Hay festivales, celebraciones comunitarias, encuentros deportivos, ferias gastronómicas, propuestas al aire libre y circuitos culturales que potenciarán la llegada de visitantes y el movimiento interno. Se destacan entre los más elegidos: Villa Carlos Paz 78%; La Falda, Villa General Belgrano, Alta Gracia, La Cumbrecita y Santa Rosa de Calamuchita con el 75% y la Ciudad de Córdoba con el 70%.

La Agencia Córdoba Turismo (ACT) anticipa un fin de semana largo altamente positivo para la actividad turística, con niveles de reservas que muestran un movimiento temprano y sostenido en las principales regiones. "Este panorama posiciona nuevamente a la provincia entre los destinos más elegidos del país", dicen.

Desde este viernes se lleva a cabo la 62a. Oktoberfest en Villa General Belgrano, un evento siempre convocante. Paravachasca acompaña este escenario con Alta Gracia, que alcanza un 75% de ocupación anticipada.

• En la Región de Cuyo: Mendoza tiene la expectativa de superar el 80%; San Juan promedia el 65%; en el caso de San Luis: Villa de la Quebrada 95%, Villa Merlo 80% y Potrero de los Funes 70%.

• En el Litoral: Iguazú ya está llegando al 90%, espera un fin de semana colmado. En el caso de Corrientes la provincia se ubica en un promedio del 75% con la Región de Esteros del Iberá en el 82%. En Entre Ríos se destacan: Villa Elisa 95%, Federación 85%, San José 82%, Paraná y Victoria 80% y Gualeguaychú 70%. Por su parte en la Ciudad de Santa Fé y en Rosario la reservas ya se ubican también por encima del 80%.

• En el Norte del país: Jujuy se prepara para un fin de semana largo de buen movimiento turístico, con reservas a nivel promedio general del 70% y la Quebrada de Humahuaca por encima del 80%. En Salta, por su parte, a nivel provincial ya se promedia el 75%. Santiago del Estero – Banda se ubica, también, en el 80% y en el caso de Termas del Río Hondo por encima del 90%. En cuanto a Tucumán: San Javier, Yerba Buena y Tafí Viejo ya superan el 80% mientras la Capital y Tafí del Valle se ubican en torno al 60% de reservas.

• En Patagonia se destacan: San Carlos de Bariloche arriba del 75% en el caso de Río Negro. En el caso de Calafate (Santa Cruz) las reservas se ubican en el 70%. En Tierra del Fuego,Tolhuin 93% y Ushuaia 77% de ocupación.

La provincia de Neuquén tiene muy buen nivel de reservas, con promedio del 75%, por ejemplo San Martín de los Andes ya está por encima de ese valor (76%), Villa la Angostura supera el 80% y Junín de los Andes el 70%. Un relevamiento del ministerio de Turismo registró 100% de reservas en el Alto Neuquén por la Fiesta Nacional del Chivito en Chos Malal y grandes expectativas en el resto de los destinos por el nivel de ocupación este fin de semana largo. Eventos como el Gran Fondo 7 Lagos, el Calvario Race y la apertura de las Termas de Copahue impulsan el movimiento turístico.

La ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, destacó que “este fin de semana largo muestra el buen nivel de movimiento turístico de Neuquén. Las reservas que superan el 75% y llegan a la ocupación plena en el Alto Neuquén, hablan de destinos que se preparan, diversifican su oferta y fortalecen su identidad. Para nosotros el turismo es trabajo, es desarrollo y es también un compromiso con la sostenibilidad: cada actividad, desde las grandes competencias deportivas hasta la apertura de Copahue, pone en valor nuestros paisajes y la calidad de vida que ofrece Neuquén”.

En el destino rionegrino de Las Grutas hay una expectativa muy favorable. "El hecho de que haya cuatro días de feriado ayuda muchísimo, no solamente para quienes viven cerca, sino también para los que vienen de lugares más lejanos”, explicó un empresario local. Según indicó, en los fines de semana largos de tres días suele predominar el turismo regional -Neuquén, Bariloche, Chubut-, pero la extensión a cuatro jornadas “genera más expectativas y más movimiento”.



