Ferber: “Hay una realidad muy auspiciosa en el mundo cárnico"

El titular de la Asociación Rural de Uruguay, aseguró que en su país "hay que mejorar la tasa de extracción” ganadera

24 de Noviembre de 2025 06:25hs

El presidente de la Asociación Rural de Uruguay (ARU), Rafael Ferber, puntualizó que existen diferencias entre las posturas de Argentina, Brasil y Uruguay respecto de la vacunación antiaftosa. Asimismo, se refirió a lo que los ganaderos denominan "la revancha" de la actividad en materia de precios, y dijo que “hay una realidad muy auspiciosa en el mundo cárnico a nivel mundial”.

En cuanto a su país, reconoció que “en Uruguay tenemos que mejorar la tasa de extracción”.