Delia Flores: "La concreción de un acuerdo con EEUU abre oportunidades para el agro"

La especialista en comercio exterior se refirió al principio de entendimiento entre EE.UU. y la Argentina, sobre cuyo contenido final aún no hubo definiciones.
21 de Noviembre de 2025 05:30hs
Carina Rodriguez
Por Carina Rodriguez

La especialista en comercio exterior y logística, Delia Flores, se refirió al principio de entendimiento entre EE.UU. y la Argentina, sobre cuyo contenido final aún no hubo definiciones, y puntualizó que "la concreción de un acuerdo con EEUU abre oportunidades para el agro".

Agregó que "un acuerdo marco nos da posibilidades de desarrollar e impulsar a futuro  en materia de comercio, inversiones e innovaciones". 

En tanto que, respecto del sector agropecuario, Flores indicó que "el acuerdo ayudará a la exportación de carne y otros productos de la agroindustria local".

