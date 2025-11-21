Delia Flores: "La concreción de un acuerdo con EEUU abre oportunidades para el agro"

La especialista en comercio exterior se refirió al principio de entendimiento entre EE.UU. y la Argentina, sobre cuyo contenido final aún no hubo definiciones.

21 de Noviembre de 2025 05:30hs

La especialista en comercio exterior y logística, Delia Flores, se refirió al principio de entendimiento entre EE.UU. y la Argentina, sobre cuyo contenido final aún no hubo definiciones, y puntualizó que "la concreción de un acuerdo con EEUU abre oportunidades para el agro".

Agregó que "un acuerdo marco nos da posibilidades de desarrollar e impulsar a futuro en materia de comercio, inversiones e innovaciones".

En tanto que, respecto del sector agropecuario, Flores indicó que "el acuerdo ayudará a la exportación de carne y otros productos de la agroindustria local".