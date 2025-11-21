Ciudad: cómo funcionan los servicios públicos durante el fin de semana extralargo

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) modificará el cronograma de sus servicios públicos debido al fin de semana extra largo, que incluye los feriados del viernes 21 y el lunes 24 de noviembre. La mayoría de las dependencias gubernamentales y administrativas permanecerán cerradas, ajustando su esquema de funcionamiento a horarios de fin de semana y días festivos.
En el sector de transporte, los trenes de las líneas Roca, Mitre, Sarmiento, San Martín, Belgrano Sur y Tren de la Costa operarán con cronograma de sábado el 21 y 22. El domingo 23 y lunes 24, aplicarán el cronograma de domingos y feriados. Se informó que el Ramal Tigre de la línea Sarmiento estará interrumpido los cuatro días por obras. Los peajes funcionarán con normalidad, aplicando horario pico de fin de semana: de 11:00 a 15:00 sentido Provincia y de 17:00 a 21:00 sentido Centro.
Respecto de servicios esenciales y salud, las guardias y áreas críticas de los hospitales permanecerán activas las 24 horas. Consultorios externos y cirugías programadas estarán suspendidos. El Registro Civil solo mantendrá una guardia para defunciones entre las 9:00 y las 12:00 horas. Tanto la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos como la Dirección General de Rentas y las sedes comunales estarán cerradas. El servicio de recolección de residuos operará con normalidad.
El estacionamiento medido no tendrá vigencia. Estará permitido estacionar en las avenidas y calles donde la prohibición rige habitualmente de 7:00 a 21:00 horas. Las siete plantas de Verificación Técnica Vehicular (VTV) permanecerán cerradas. No obstante, los servicios de emergencia, incluyendo Policía, Bomberos y las líneas 911 y 103, mantendrán guardias activas las 24 horas.