Buen nivel de reservas en toda la Provincia de Neuquén por el fin de semana largo

21 de Noviembre de 2025 18:17hs

Por Ricardo Seronero

Un relevamiento del ministerio de Turismo registró 100% de reservas en el Alto Neuquén por la Fiesta Nacional del Chivito en Chos Malal y grandes expectativas en el resto de los destinos por el nivel de ocupación este fin de semana largo. Eventos como el Gran Fondo 7 Lagos, el Calvario Race y la apertura de las Termas de Copahue impulsan el movimiento turístico.

De acuerdo a los datos relevados por el Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, se registran altos niveles de reservas para el fin de semana largo, impulsados por las propuestas y eventos que se desarrollan en cada destino y que generan una importante movilidad turística en todo el territorio provincial.

La ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, destacó que “este fin de semana largo muestra el buen nivel de movimiento turístico de Neuquén. Las reservas que superan el 75% y llegan a la ocupación plena en el Alto Neuquén, hablan de destinos que se preparan, diversifican su oferta y fortalecen su identidad. Para nosotros el turismo es trabajo, es desarrollo y es también un compromiso con la sostenibilidad: cada actividad, desde las grandes competencias deportivas hasta la apertura de Copahue, pone en valor nuestros paisajes y la calidad de vida que ofrece Neuquén”.

Los porcentajes surgen sobre las 27 mil plazas habilitadas formalmente en Neuquén, sin incluir la oferta informal, que suele igualar o incluso superar a la habilitada. De acuerdo a las proyecciones, la demanda espontánea elevará la ocupación provincial por encima del 75%–80%.

San Martín de los Andes registra reservas previas del 75% y Villa La Angostura alcanza el 80%. Ambas localidades serán anfitrionas del Gran Fondo 7 Lagos, competencia ciclística que une Villa La Angostura con San Martín de los Andes. Villa Traful presenta también un elevado nivel de reservas, con 80%, mientras que Junín de los Andes alcanza el 70%.

Para tener en cuenta, el evento contempla cortes totales en el tramo de la Ruta 40 – Siete Lagos: el sábado 22 de noviembre, de 9 a 13, por la realización del Gran Fondo Kids y la Crono Élite, desde avenida Arrayanes hasta Ruta 7 Lagos y Lumilla en Villa La Angostura; y el domingo 23 de noviembre, de 7 a 13, por la carrera de 110 kilómetros entre San Martín de los Andes y Villa La Angostura. A partir de las 13 se habilitará media calzada con tránsito controlado.

La localidad de Caviahue registra un 70% de reservas. El movimiento turístico se incrementa con la apertura de las Termas de Copahue, que iniciaron la temporada este jueves 20 con precios congelados y equiparados a los valores del año pasado.

En el área metropolitana, Neuquén Capital presenta un nivel de reservas del 60%, con proyección de crecimiento por demanda de último momento.

Villa Pehuenia – Moquehue alcanza uno de los porcentajes más altos, con 85% de reservas. Durante el fin de semana se realizará allí Calvario Race 2025, la competencia de montaña que convoca a 1.500 corredores de Argentina y el exterior, en un recorrido entre pehuenes, arroyos y senderos cordilleranos. La actividad coincidirá, además, con la feria Raíces y Sabores.

Los destinos de la región del Alto Neuquén registran los 100% de reservas, impulsados por la Fiesta Nacional del Chivito, la Danza y la Canción en Chos Malal, que se realizará del 21 al 23 de noviembre. La propuesta incluye preventa de chivitos, novedades gastronómicas y una grilla artística con espectáculos nacionales: el viernes 21 se presentarán Los Campedrinos y Piko Frank; el sábado 22 llegarán Los Herrera y Los Reales del Valle; y el domingo 23 cerrarán Lucas Sugo y Dale Q’ Va. También habrá destrezas gauchas, jineteada, artesanías y actividades culturales.

En tanto, la ciudad de Aluminé registra hasta el momento un 50% de reservas, aunque se proyecta un nivel más alto con el ingreso de demanda espontánea durante el fin de semana largo.

