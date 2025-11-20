Trump quiere 'pena de muerte para demócratas'

Los legisladores opositores declararon que el gobierno estaba “enfrentando a nuestros militares y profesionales de inteligencia uniformados contra los ciudadanos estadounidenses” y que los militares “pueden negarse a acatar órdenes ilegales”. Para el presidente estadounidense, eso es un acto de sedición.

20 de Noviembre de 2025 16:15hs

En un nuevo avance contra la Constitución estadounidense y las leyes de su país, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió la posibilidad de la pena de muerte para seis legisladores demócratas. Los congresistas instaron a miembros de las Fuerzas Armadas a desobedecer “órdenes ilegales” del gobierno. Trump publicó en su red social Truth Social que la conducta de los demócratas era un “COMPORTAMIENTO SEDICIOSO DE TRAIDORES”. Añadió en una publicación posterior que el comportamiento sedicioso es “condenable con la MUERTE”.

El grupo de senadores y representantes demócratas difundió un video el martes en la plataforma X. Todos los participantes en el video tienen experiencia militar o en servicios de inteligencia. En el material, declararon que el gobierno estaba “enfrentando a nuestros militares y profesionales de inteligencia uniformados contra los ciudadanos estadounidenses”. Los legisladores concluyeron que el personal militar “pueden negarse a acatar órdenes ilegales”.

El subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, criticó el video. Miller afirmó el miércoles en X que la difusión constituía un llamamiento abierto al personal militar para que “se rebele contra su comandante en jefe”. Entre los legisladores que emitieron el llamado se encontraban el senador Mark Kelly, expiloto de combate de la Armada y astronauta, y la senadora Elissa Slotkin, quien trabajó con la CIA en Irak.

La administración Trump ha recibido críticas por el empleo de las fuerzas estadounidenses. Dentro del país, el gobierno ordenó el despliegue de la Guardia Nacional en varias ciudades, incluso sin el consentimiento de las autoridades locales. Fuera de Estados Unidos, Trump ordenó ataques contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes en el Mar Caribe y el Pacífico oriental, causando más de 80 muertes desde principios de septiembre. Expertos legales han calificado estos ataques como ejecuciones extrajudiciales.