Storni: "Tenemos serios problemas impositivos, que son distorsivos”

El presidente de la CAF, aseguró que en ganadería “hay que trabajar en eficiencia, y eso va a venir con los buenos precios"

19 de Noviembre de 2025 06:30hs

El presidente de la Cámara Argentina de Feedlots (CAF), Fernando Storni, aseguró que hoy, en ganadería “hay que trabajar en eficiencia, y eso va a venir con los buenos precios". Agregó que los buenos valores que hoy registra la hacienda "están atados a la demanda global”.

Por otra parte, se refirió a la cuestión tributaria, y señaló que en la actualidad "hay serios problemas impositivos, que son distorsivos”.