Schiariti: un acuerdo comercial con EEUU "debería ser ratificado por el Congreso"

24 de Noviembre de 2025 06:28hs

El titular de la Cámara de la Industria y el Comercio de las Carnes de la República Argentina (CICCRA), Miguel Schiariti, consideró que lograr un acuerdo comercial con EEUU "sería muy bueno", pero indicó que "sería mejor que lo aprobaran los Congresos de ambos países".

En cuanto a la coyuntura actual de la ganadería, con muy buenos precios locales e internacionales, Schiariti puntualizó que "la caída en el stock de hacienda vacuna se puede compensar con mayor eficiencia productiva", pero adviritó que para “hacer animales más pesados, con el mismo rodeo vacuno implica contar con el financiamiento necesario para que el productor pueda hacer el esfuerzo”.