Pensiones por Discapacidad: la Justicia ordenó restituir todas las pensiones dadas de baja en el plazo de 24 horas

20 de Noviembre de 2025 18:26hs

El Juzgado Federal Nº2 de Catamarca acogió un amparo colectivo contra la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El tribunal ordenó restablecer todas las pensiones no contributivas que fueron suspendidas sin mediar un acto administrativo formal. La resolución tiene efecto a nivel nacional, abarcando a todos los titulares afectados.

La demanda fue iniciada por asociaciones de personas con discapacidad, titulares de pensiones y el Defensor del Pueblo provincial. Cuestionaban las auditorías médicas implementadas a partir del edicto 19.437/25. La acusación central fue que los beneficiarios se enteraron de la baja al no recibir el pago. Además, denunciaron notificaciones defectuosas que impedían el ejercicio del derecho de defensa.

El Tribunal determinó que la ANDIS no probó la existencia de actos administrativos individuales que justificaran las bajas. Esto fue catalogado como una vía de hecho administrativa, al interrumpir prestaciones esenciales sin sustento legal. El juez remarcó que las pensiones integran la propiedad de sus titulares y requieren debido proceso para ser suspendidas.

El Juzgado ordenó a la ANDIS restablecer de manera inmediata todas las pensiones suspendidas bajo el esquema cuestionado. También se dispuso el pago de los haberes adeudados en un plazo de 24 horas. La Ley 27.793, sancionada recientemente, derogó los criterios restrictivos del Decreto 843/24, por lo que el tribunal consideró abstracto el planteo de inconstitucionalidad contra dicha norma.