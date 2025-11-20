La UTA parará en diciembre si se pagan aguinaldos y sueldos en cuotas

"En cada empresa que el cuarto día hábil no pague los salarios, se va a parar", anticipó Mario Calegari, secretario de Prensa de la Unión Tranviarios Automotor. Sucede luego de que empresas de transporte público anunciase en fraccionamiento del sueldo en dos cuotas y del aguinaldo en seis.

20 de Noviembre de 2025 15:13hs

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) advirtió este jueves sobre la realización de paros en el servicio de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La medida de fuerza se aplicará a partir del cuarto día hábil de diciembre. La advertencia surge ante la intención de las compañías de abonar el sueldo de noviembre y el aguinaldo en cuotas.

Mario Calegari, secretario de prensa del gremio, confirmó que los choferes se encuentran en "estado de alerta". Esta situación responde a una notificación enviada por las cinco cámaras empresariales del sector anunciando que pagarán el aguinaldo en seis cuotas y el sueldo en dos. La UTA aseguró que "en cada empresa que el cuarto día hábil [de diciembre] no pague los salarios, se va a parar".

Los empresarios del sector argumentan que el pago fraccionado de haberes se debe a demoras en la transferencia de subsidios estatales. Sin embargo, el gremio sostuvo que la falta de cumplimiento en la fecha de pago salarial no está sujeta a la situación de los subsidios. La UTA precisó que su vínculo es estrictamente laboral y no gubernamental.

El representante de la UTA ratificó la demanda sindical por el cumplimiento total de los compromisos de pago. Exigió recibir el salario y el aguinaldo "en tiempo y en forma" como está establecido. El gremio rechazó la propuesta empresarial de financiar el aguinaldo durante un período de seis meses.