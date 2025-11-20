Iraeta: "Sé que hay productores que no la están pasando bien por las inundaciones"

El Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, consideró, además, que “el productor entiende que el Gobierno va por la huella correcta"

20 de Noviembre de 2025 14:04hs

El Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta, señaló: "sé que hay productores que no la están pasando bien por las inundaciones", y consideró que, a pesar de la difícil circunstancia, “el productor entiende que el Gobierno va por la huella correcta" y "le está aliviando la carga" impositiva.

Con relación al principio de acuerdo con EEUU, Iraeta puntualizó que “habla de una apertura al mundo por parte de la Argentina, país que estuvo cerrado mucho tiempo”.

En cuanto al presenta de la ganadería, el titular de la SAGyP aseguró que "está pasando un muy buen momento en términos de precios", por lo que recomentdó: "es el momento para invertir”.