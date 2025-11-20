Del 6 al 8 de diciembre vuelve la Fiesta del Queso Tandilero 2025

Tandil se prepara para vivir una nueva edición de la Fiesta del Queso Tandilero, que se desarrollará los días 6, 7 y 8 de diciembre en la Diagonal Illia del Parque Independencia, con entrada libre y gratuita.

20 de Noviembre de 2025 16:28hs

Por Ricardo Seronero

Desde las 12 del mediodía y hasta las 0 hs, este evento que se ha convertido en uno de los grandes hitos del calendario turístico y gastronómico de la ciudad volverá a reunir a miles de visitantes para celebrar la tradición, la producción y la cultura quesera local. Con entrada libre y gratuita, y organizada por el Cluster Quesero de Tandil, Bar Tent Eventos y el Municipio de Tandil, la fiesta contará con una amplia propuesta para disfrutar en familia, con espectáculos musicales, espacios gastronómicos, actividades educativas y una agenda completa dedicada al universo del queso.

En su séptima edición, la Fiesta del Queso Tandilero vuelve a poner el acento en la experiencia sensorial. La Carpa Quesera será el epicentro de las actividades que buscan acercar al público al mundo de los sabores, los aromas y las historias detrás de cada producto. Allí se desarrollarán las tradicionales Catas Sensoriales de Quesos Tandileros, una propuesta solidaria a beneficio del Banco de Alimentos Tandil, donde cada entrada se transforma en un aporte para quienes más lo necesitan. La información completa está disponible en www.quesosdetandil.com/catas. También se ofrecerán maridajes gratuitos con vinos, mieles, vermouths y cervezas locales, charlas temáticas con especialistas y productores, y actividades dentro del Espacio del Queso, que incluirá experiencias con escuelas, clases de cocina para chicos, demostraciones de elaboración y pequeños encuentros técnicos destinados al sector productivo.

Los verdaderos protagonistas de la fiesta serán, una vez más, los productores locales, que ofrecerán la posibilidad de comprar y degustar directamente en los stands los quesos elaborados en Tandil. Más de una docena de marcas estarán presentes con sus productos. Cada una de ellas representa una parte de la historia y la diversidad del trabajo quesero de la región, que abarca desde los clásicos semiduros y duros hasta opciones con leche de vaca, cabra u oveja, con distintos procesos y estilos que reflejan la identidad tandilense.

Además del circuito quesero, el público podrá recorrer una gran feria gastronómica con foodtrucks, stands de emprendedores y productos regionales, disfrutar de espacios de recreación y asistir a una completa grilla de espectáculos con artistas locales y figuras de la música nacional, en los escenarios Central y Perfume de Carnaval, ubicados dentro del predio. Como cada año, la Fiesta del Queso Tandilero se consolida como un espacio de encuentro entre productores, instituciones y familias, donde el turismo, la cultura y la identidad local se combinan en un entorno natural único.

La realización de este evento es posible gracias al esfuerzo conjunto del sector público y privado, y al compromiso de quienes promueven el desarrollo productivo y turístico de Tandil. En cada edición, la Fiesta del Queso Tandilero reafirma el lugar de la ciudad como capital quesera de la provincia de Buenos Aires, difundiendo la calidad y la historia de sus productos y fortaleciendo el vínculo entre quienes los elaboran y quienes los disfrutan. Del 6 al 8 de diciembre, Tandil invita a saborear su identidad en tres días de fiesta, música, sabores y cultura. Porque en Tandil, el queso no solo se come: se celebra. Más información en www.quesosdetandil.com/fiesta

Programa de actividades

SÁBADO 6

10.00 hs Apertura Fiesta

12.00 hs. Cata Sensorial (Carpa Quesera)

12 a 18 hs. Escenario Perfume de Carnaval

14.00 hs. Tour Quesero

16 a 18 hs. Maridajes (Carpa Quesera)

18 a 0 hs. Escenario Central

19.30 hs. Acto Central

20.30 hs. TABLA GIGANTE con forma de Movediza

23.00 hs. Cierre Amar Azul

DOMINGO 7

10.00 hs Apertura Fiesta

12.00 hs. Cata Sensorial (Carpa Quesera)

12 a 18 hs. Escenario Perfume de Carnaval

14 hs. Clase de cocina para niños con Marina Montenegro (Carpa Quesera)

16 a 21 hs. Maridajes (Carpa Quesera)

18 a 0 hs. Escenario Central

20.30 hs. Cocina en Vivo Emilio Pardo

LUNES 8

10.00 hs. Apertura Fiesta

12.00 hs. Cata Sensorial (Carpa Quesera)

12 a 18 hs. Escenario Perfume de Carnaval

14.00 hs. Clase de cocina para niños con Marina Montenegro (Carpa Quesera)

18 a 0 hs. Escenario Central

18.15 hs. Cocina con Gastón Santamarina

19.15 hs. El mundo de las picadas - Los 6 continentes

21.30 hs. Sorteo de la Carretilla de Quesos

22.30 hs. Cierre

